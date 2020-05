Φουντώνει η κόντρα του Twitter με τον Πρόεδρο Τραμπ. Νωρίτερα, παρενέβη εκ νέου με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος.

«To Twitter δεν κάνει τίποτε για όλα τα ψέματα και την προπαγάνδα που δημοσιεύονται για την Κίνα ή για το Ριζοσπαστικό Αριστερό Δημοκρατικό Κόμμα. Έχουν στοχοποιήσει τους Ρεπουμπλικανούς, τους Συντηρητικούς και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η παράγραφος 230 πρέπει να ανακληθεί από το Κονγκρέσο. Μέχρι τότε, θα υπάρξει ρύθμιση», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ.

Twitter is doing nothing about all of the lies & propaganda being put out by China or the Radical Left Democrat Party. They have targeted Republicans, Conservatives & the President of the United States. Section 230 should be revoked by Congress. Until then, it will be regulated!

Με την ανάρτηση αυτή απαντά στην «απόκρυψη» από το Twitter μέρους προηγούμενης ανάρτησης του, σχετικά με τις ταραχές στην Μινεάπολις-νωρίτερα σήμερα έγινε σύλληψη on camera, δημοσιογράφου και συνεργείου του CNN-, στο πλαίσιο της μεταχείρισης από την πλατφόρμα κρουσμάτων «εκθείασης βίας».

….These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020