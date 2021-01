Στη δημοσιότητα βγήκε το βίντεο από τον πυροβολισμό γυναίκας μέσα στο Καπιτωλίο, κατά τη διάρκεια της εισβολής των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ και η οποία σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στις ΗΠΑ, Λένα Αργύρη, είναι νεκρή. Στο βίντεο φαίνεται μία γυναίκα με την αμερικανική σημαία στην πλάτη και μετά από τον κρότο πυροβολισμού πέφτει στο έδαφος και επικρατεί χάος. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο κρίσιμη κατάσταση αφού πυροβολήθηκε στο στήθος, όπως αναφέρουν τα αμερικανικά δίκτυα, ενώ το επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας.

A young woman was just shot in the neck right besides me in the Capitol Building pic.twitter.com/hLQo4IP8J1

— Tayler Hansen (@TaylerUSA) January 6, 2021