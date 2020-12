Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε μεγάλη αποθήκη στο Έιβονμάουθ κοντά στο Μπρίστολ, στη νοτιοδυτική Αγγλία. Για έναν νεκρό και δύο αγνοούμενους κάνουν λόγο οι πρώτες πληροφορίες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία και πυροσβεστικές δυνάμεις.

BREAKING: Emergency crews are dealing with a large explosion at a warehouse in Avonmouth, near Bristol. There are reports of casualties.

More on this breaking story: https://t.co/NqLoT7q2Vj pic.twitter.com/u5C0lS2Fmi

— Sky News (@SkyNews) December 3, 2020