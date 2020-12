Ο Αναστάσιος Οικονόμου Διευθυντής Διαδικτύου στον τομέα ενημέρωσης στην ΕΡΤ μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα για το Web Summit 2020 που διοργανώνεται παραδοσιακά στη Λισαβώνα και φέτος διεξάγεται διαδικτυακά. Μια συνάντηση Τεχνολογίας και Startup, που εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα παγκοσμίως.

Η Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων της Αθήνας (Θ.Ε.Α.) και το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής συμμετέχει στο διεθνές συνέδριο τεχνολογίας και καινοτομίας «Web Summit 2020 – Live From Lisbon», ενώ σε αυτό μίλησε και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναλύοντας την πορεία της ελληνικής οικονομίας και την αναπτυξιακή πορεία της στις νέες τεχνολογίες, καθως επίσης και στο παράδειγμα της Αστυπάλαιας.

Φέτος, δεδομένων των συνθηκών, το συνέδριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, από τις 2 έως 4 Δεκεμβρίου 2020, καλύπτοντας παραπάνω από τριάντα τεχνολογικά πεδία.

Το Web Summit 2020 φιλοξένησε περισσότερους από 100 χιλιάδες διαδικτυακούς συμμετέχοντες ενώ αποτελεί σημείο συνάντησης για κορυφαίους ομιλητές από όλο τον κόσμο.

Το Web Summit είναι μια ετήσια διάσκεψη τεχνολογίας που πραγματοποιείται στη Λισαβόνα, στην Πορτογαλία, θεωρείται «η μεγαλύτερη τεχνολογική εκδήλωση στον κόσμο». Συμμετέχουν οι μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες του κόσμου.

Καλύπτει όλες τις εξελίξεις σε τεχνολογικό επίπεδο, κυρίως όμως στο κομμάτι που συναντιέται με την κοινωνία με την πολιτική, με την ιατρική και την ψυχαγωγία.

Τα δύο κεντρικά θέματα στο φετινό Web Summit είναι:

Το Web Summit ιδρύθηκε το 2012 στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας όταν ο Paddy Cosgrave και οι συνεργάτες του ήθελαν να δημιουργήσουν μια καλή πλατφόρμα που θα παρουσιάζονται όλα τα startups.

Το 2015 μεταφέρθηκε μόνιμα στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας όπου και απέκτησε τη μόνιμη έδρα του. Η διάσκεψη κορυφής του Τεχνολογικού κόσμου έχει περιγραφεί ως η πιο σημαντική τεχνολογική εκδήλωση στον πλανήτη.

«Είναι μια ενδιαφέρουσα διαδικασία, υπάρχει μια ώρα που όλοι οι συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο για μικρά χρονικά διαστήματα επιλέγονται τυχαία και έρχονται σε επαφή με κάποιους άλλους. Είναι μια ωραία διαδικασία γιατί βρίσκεις την ευκαιρία να γνωρίζεις ανθρώπους», υπογραμμίζει ο κ. Οικονόμου.

Υπάρχει ένα μεγάλο ζητούμενο για όλα τα Μέσα Ενημέρωσης παγκοσμίως και αυτό βρίσκεται στα «Fake News» που αφορούν την πανδημία. Πολλοί ομιλητές χαρακτήρισαν το συγκεκριμένο ζήτημα «Ζωής και Θανάτου».

«Τα «fake News» δεν βρίσκονται πλέον σε θεωρητικό επίπεδο αλλά είναι σε πραγματικό επίπεδο το πώς και με ποιον τρόπο γίνονται αποδεκτές οι πολίτες όλων αυτών των πληροφοριών αλλά και το ποιές πληροφορίες λαμβάνουν», προσθέτει ο κ. Οικονόμου.

Ο κ. Οικονόμου μετέδωσε ότι, ο αντιπρόεδρος διεθνών υποθέσεων της Google, Νικ Κλεγκ, ο οποίος εργάζεται τώρα ως επικεφαλής διεθνών υποθέσεων της Facebook, τόνισε ότι υπάρχει ένας τοπικισμός από την Ε.Ε., καθώς αυτή τη στιγμή όλοι οι μεγάλοι Τεχνολογικοί Κολοσσοί δεν βρίσκονται σ’ ευρωπαϊκό έδαφος αλλά βρίσκονται στις ΗΠΑ και στην Κίνα.

