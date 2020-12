Πολύ αυξημένοι έλεγχοι στη Θεσσαλονίκη, με «επιστράτευση» όλων των αστυνομικών, ακόμα και από τα γραφεία, και μπλόκα σε όλα τα σημεία των πόλεων, όπου μπορεί να παρατηρηθεί συνωστισμός, μέχρι και είσοδο σε σπίτια, σε περίπτωση που υπάρξουν καταγγελίες για παραβίαση του περιοριστικού μέτρου των εννέα ατόμων στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι, περιλαμβάνονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ, που εφαρμόζεται από σήμερα, για την εφαρμογή των κανόνων που αποσκοπούν στον περιορισμό διάδοσης του κορονοϊού. Στο κέντρο της πόλης, οι έλεγχοι είναι ιδιαίτερα εντατικοί. Η μεγαλύτερη βαρύτητα θα δοθεί απόψε, παραμονή, και αύριο ανήμερα τα Χριστούγεννα, στην τήρηση της απαγόρευσης κυκλοφορίας από τις 22.00 έως τις 05.00 το πρωί.

Για την προσέλευση πιστών στους ναούς, οι επικεφαλής των τοπικών αστυνομικών υπηρεσιών έχουν εντολή να είναι σε επικοινωνία με τους μητροπολίτες και τους ιερείς των ενοριών, προκειμένου να τηρηθούν οι περιορισμοί, που είναι ένα άτομο ανά πέντε τετραγωνικά μέτρα και μέχρι 25 άτομα εντός του ναού, ή μέχρι 50 στους μητροπολιτικούς ναούς και πάντα με μάσκες.



Στο Καπάνι, όπου άλλες χρονιές επικρατούσε το αδιαχώρητο, φέτος η εικόνα είναι διαφορετική. Ειδικό εορταστικό ωράριο λειτουργίας ισχύει στα καταστήματα με click away, τα σούπερ μάρκετ και στα υπόλοιπα καταστήματα τροφίμων, λόγω των ειδικών συνθηκών στην αγορά και των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό.



Ειδικότερα, τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά από 08:00–21:00, με εξαίρεση την παραμονή Πρωτοχρονιάς, που κλείνουν στις 20:00.

Για τα καταστήματα που είναι ανοιχτά με click away, το προαιρετικό ωράριο λειτουργίας τους είναι 07:00–21:00.

Την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου ανοιχτά από τις 11:00–20:00 θα είναι τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα λιανικής μέσω click away.

Την ίδια ημέρα, κατά τις ίδιες ώρες, θα μπορούν προαιρετικά να είναι ανοιχτά και τα καταστήματα λιανικής σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση την ΠΕ Κοζάνης και τους δήμους της Δυτικής Αττικής, στους οποίους έχει επιβληθεί αυστηρό lockdown.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ3, ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ, ΤΑΣΟΣ ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ

