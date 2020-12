Την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2020, ανήμερα Χριστουγέννων, που φέτος είναι τόσο ιδιαίτερα, τα δύο ραδιόφωνα της ΕΡΤ3 ετοίμασαν ένα κοινό πρόγραμμα που περιλαμβάνει παραγωγές των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ, μια αναδρομή στο έτος 0, αλλά και μια αναδρομή στο 2020, τραγούδια και κομμάτια που έχουν συνδεθεί με τα Χριστούγεννα, χριστουγεννιάτικες ιστορίες και χριστουγεννιάτικες μουσικές ελληνικές και ξένες, αλλά και τη «Μελωδία της Ευτυχίας» σε ελληνικούς στίχους και σε νέα ενορχήστρωση από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.

Το πρόγραμμα ξεκινά το πρωί με δύο παραγωγές των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ. Στις 8:00, «Να τα πούμε;» με νέα πρωτότυπα κάλαντα και ιστορίες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων νέων συνθετών και ερμηνευτών, από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.

Στις 9:00, ο ηθοποιός Γεράσιμος Γενατάς αφηγείται τρία μοναδικά παραδοσιακά παραμύθια: «η Κάλλω, η Μάρμπω και οι καλικάντζαροι», «Το τυχερό δέντρο» και «Ο μυλωνάς και οι καλικάντζαροι». Τα παραμύθια συνοδεύονται από έργα κλασικής μουσικής σε μεταγραφή για ντουέτο εγχόρδων με άρπα και από διασκευές παραδοσιακών ελληνικών καλάντων και τραγουδιών απ’ όλο τον κόσμο, από μέλη της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ.

Στις 10:00-12:00 την σκυτάλη παίρνει η δημοσιογράφος Σοφία Πακαλίδου με την εκπομπή «Χριστούγεννα 2020 χρόνια πριν», μέσα από την οποία μας ταξιδεύει στο έτος 0, την εποχή της γέννησης του Χριστού, σκιαγραφώντας το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της εποχής και τον τρόπο μετάδοσης του χριστιανισμού.

Στις 12:00-14:00, ζωντανά από το στούντιο ο Γιάννης Τσολακίδης «Τεχνηέντως», με μια εκπομπή συντροφιάς και μια αναδρομή στο 2020.

Στις 14:00-16:00 στο «Διπλό Παιχνίδι» ο Γιώργος Μητράκης, θα μας θυμίσει τους θρύλους της μουσικής, μέσα από τραγούδια και κομμάτια που έχουν συνδεθεί με τα Χριστούγεννα.

Στις 16:00-18:00 η Τόνια Σουφλέρη, με την εκπομπή «Άκου να δεις» κάνει τη δική της μουσική αναδρομή με χριστουγεννιάτικα τραγούδια και μουσικές, από το 1940 έως το 2020.

Στις 18:00-20:00, «Όπου σε πάει η μουσική», ζωντανά στο στούντιο η Μαριάννα Καλαϊτζή, με μουσικές, τραγούδια και χριστουγεννιάτικες ιστορίες.

Στις 20:00-21:00 θα μεταδοθεί το διάσημο μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, «Η Μελωδία της Ευτυχίας» σε μουσική του Ρίτσαρντ Ρότζερς, με ελληνικούς στίχους, σε νέα ενορχήστρωση από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Θα ακουστούν μερικά από τα πιο όμορφα τραγούδια, όπως τα Edelweiss, My Favorite Things, Climb Ev’ry Mountain, Do-Re-Mi, Sixteen Going on Seventeen, The Lonely Goatherd και The Sound of Music, που έχουν αντέξει στο πέρασμα του χρόνου.

Στις 21:00-22:00, ο Θανάσης Βικόπουλος θα μας πει τρεις «Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες». Η πρώτη, για τα πρώτα Χριστούγεννα από την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πόλεμου, στις 24 Δεκεμβρίου του 1914, τότε που οι στρατιώτες έκαναν τη δική τους ανακωχή με έναν ποδοσφαιρικό αγώνα Γάλλων και Άγγλων εναντίον Γερμανών. Η δεύτερη, για τη δημιουργία του «Stille Nacht, hellige Nacht» (Silent Night) και η τρίτη για τη νουβέλα του Κάρολου Ντίκενς «A Christmas Carol».

Στις 22:00-23:00 ο Γιάννης Σημαντήρας με τα «Διαμάντια» του, μας παρουσιάζει διαλεχτά χριστουγεννιάτικα τραγούδια κάθε εποχής και κάθε ύφους.

Στις 23:00-00:00 η Πία Μπακογιώργου μας κρατάει συντροφιά με τραγούδια στο κλίμα των ημερών, σε μια «Όμορφη Νύχτα».

Και 00:00-2:00, «Αυτή η νύχτα μένει» της Άννας Γιαννακίδου κλείνει το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα με ένα γιορτινό δίωρο γεμάτο ελληνικά αλλά και ξένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Μοιράσου το άρθρο: