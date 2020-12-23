Περίπου 70.000 πολίτες θα εμβολιαστούν έως τις 10 Ιανουαρίου και μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 45 αξιωματούχοι με καίριες θέσεις για τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού.
Βάσει του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Εμβολιασμών, στην πρώτη φάση εμβολιασμού κατά του κορονοϊού θα δοθεί προτεραιότητα στους υγειονομικούς, στους ηλικιωμένους που διαμένουν σε οίκους ευγηρίας και στους υπαλλήλους αυτών των δομών, σε όσους περιθάλπονται, διαμένουν ή εργάζονται σε δομές φροντίδας χρόνια πασχόντων και σε κέντρα αποκατάστασης.
Μεταξύ αυτών θα περιληφθούν 45 αξιωματούχοι που επιτελούν κρίσιμο έργο για τη λειτουργία του κράτους και της κυβέρνησης.
Ακολουθεί η λίστα με τους αξιωματούχους:
|ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ, ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
|27/12/2020- 10/1/2021
|ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
|27/12/2020- 10/1/2021
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
|ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ν. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
|√
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
|ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
|√
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
|27/12/2020- 10/1/2021
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
|√
|ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
|27/12/2020- 10/1/2021
|ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
|√
|ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
(ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ)
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
|√
|ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
(ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
|√
|ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
(ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΣΗΣ
|√
|ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
|27/12/2020- 10/1/2021
|ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
|√
|ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
(ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|√
|ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
(ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ
|√
|ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ
|√
|ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|√
|ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
|√
|ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
|27/12/2020- 10/1/2021
|ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|√
|ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
|√
|ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|√
|ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
|27/12/2020- 10/1/2021
|ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
|√
|ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
(ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
|√
|ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
(ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ)
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ
|√
|ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
|√
|ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ
|√
|ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
|√
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΔΥ)
|27/12/2020- 10/1/2021
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΔΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΕΑΣ
|√
|ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
|27/12/2020- 10/1/2021
|ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ/ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Ε.Ο.Π.Υ.Υ ΘΕΑΝΩ ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ
|√
|ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
|27/12/2020- 10/1/2021
|ΥΠΟΥΡΓΟΣ (ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
|√
|ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
|√
|ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
|27/12/2020- 10/1/2021
|ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΕΘΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΩΡΟΣ
|√
|ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΕΘΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ
|√
|ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΛΟΥΣΗΣ
|√
|ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΚΟΣ
|√
|ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΝ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ
|√
|ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ
|√
|ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ
|√
|ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΤΣΑΣ
|√
|ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ
|√
|ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
|√
|ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ
|√
|ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΛΕΦΤΟΣΠΥΡΟΣ
|√
|ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΛΙΑΡΗΣ
|√
|Α’ ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΗΣ
|√
|Β’ ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΙΣΑΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|√
|ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΥΠ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ
|√
|ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α’ ΕΥΠ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΡΙΖΗΣ
|√
|ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Β΄ΕΥΠ
ΜΕΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
|√
|ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ΄ΕΥΠ
ΜΗΤΣΙΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|√
|ΣΥΝΟΛΟ
|45