Τη στρατηγική της έντασης και των προκλήσεων συνεχίζει η Άγκυρα, η οποία σήμερα εξέδωσε νέα navtex για το Oruc Reis.

Η νέα Navtex ισχύει έως τις 23 Νοεμβρίου και δεσμεύει περιοχή νότια του Καστελλόριζου στα 20νμ και 14νμ από τη Ρόδο. Δεν ξεπερνά τον 28ο μεσημβρινό, άρα δεν επιχειρεί να περάσει στο τμήμα της ΑΟΖ Ελλάδας και Αιγύπτου.

Εξακολουθεί να βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση από τις Ενοπλες Δυνάμεις.

Η έκδοση της νέας Navtex έρχεται μία μέρα μετά την έκδοση άλλων δύο τουρικών Navtex με τις οποίες η Τουρκία ζήτησε χθες την αποστρατικοποίηση της Σαμοθράκης, Λήμνου, Χίου και Σάμου.

TURNHOS N/W : 1404/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-11-2020 11:30)

TURNHOS N/W : 1404/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 112101Z NOV 20 TO 232059Z NOV 20 IN AREA BOUNDED BY;

1) 36 10.73 N – 028 28.79 E

2) 36 42.27 N – 028 28.76 E

3) 36 38.94 N – 028 31.79 E

4) 36 37.01 N – 028 34.59 E

5) 36 36.33 N – 028 40.12 E

6) 36 36.48 N – 028 41.70 E

7) 36 33.56 N – 028 44.02 E

8) 36 31.68 N – 028 46.02 E

9) 36 30.80 N – 028 47.54 E

10) 36 30.41 N – 028 49.59 E

11) 36 29.92 N – 028 49.92 E

12) 34 16.84 N – 030 16.41 E

13) 34 14.22 N – 029 55.82 E

14) 33 49.64 N – 030 10.33 E

15) 33 48.30 N – 029 56.30 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 232059Z NOV 20.

Πηγή ΕΡΤ Ρεπορτάζ Γ. Σιδέρης

