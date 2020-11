Τάνκερ ελληνικών συμφερόντων χτυπήθηκε από θαλάσσια νάρκη σε λιμάνι της Σαουδική Αραβίας.

Όπως μεταδίδει το Ruptly, πρόκειται για το πετρελαιοφόρο Agrari το οποίο υπέστη ζημιά από «επίθεση» εμφανίζοντας ρήγμα περίπου ένα μέτρο πάνω από την ίσαλο γραμμή σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Κατά την ασφαλιστική εταιρεία Ambrey πιθανότατα έγινε χρήση μαγνητικής νάρκης.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από την έκρηξη.

#BREAKING: Mine explodes, damaging Agrari oil tanker off Saudi Arabia near Yemen border in Red Sea: tanker suffered breat but no reported polltuion according to TMS tankers

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 25, 2020