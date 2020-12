Με την εφαρμογή της δράσης «We Do It For You», ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας (ΣΕΓΕ), δηλώνει την έμπρακτη υποστήριξή του στις γυναίκες-επιχειρηματίες μέλη του που θέλουν να δημιουργήσουν το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα και να αποκτήσουν έτσι πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό.

«Αρκετές επιχειρήσεις – μέλη μας εξακολουθούν να παραμένουν κλειστές, λόγω των μέτρων που έχουν επιβληθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού, ενώ δεν έχουν αναπτύξει τις δυνατότητες που δίνει το ηλεκτρονικό εμπόριο. Δεν διαθέτουν e-shop και δεν έχουν γνώσεις και δεξιότητες για να εκμεταλλευτούν το ‘’παράθυρο» που ανοίγουν για την επιχειρηματικότητα οι νέες τεχνολογίες», υπογραμμίζει η πρόεδρος του ΣΕΓΕ, Λίνα Τσαλταμπάση.

Έτσι, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ, δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», ο ΣΕΓΕ με ανακοίνωση του γνωστοποίησε την πρόθεσή του να προσφέρει δωρεάν την κατάρτιση φακέλου για υπαγωγή σε αυτό,(επιδοτεί τη δημιουργία e-shop), καθώς και την εκπαίδευση και καθοδήγηση που απαιτούνται, για τη λειτουργία της επιχείρησής στην ηλεκτρονική αγορά.

Το πακέτο παροχής δωρεάν υπηρεσιών από τον ΣΕΓΕ είναι εξασφαλισμένο για τις πρώτες 200 γυναίκες επιχειρηματίες οι οποίες θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, ενώ το ύψος της παρεχόμενης υποστήριξης υπολογίζεται σε 100.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του συνδέσμου.

ΠΗΓΗ: Σ.Ε.Γ.Ε.

