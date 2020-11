Το Microsoft Teams θα σταματήσει να λειτουργεί για εκατομμύρια ανθρώπους σήμερα σε Internet Explorer 11, με την εξαιρετικά δημοφιλή υπηρεσία τηλεδιάσκεψης να χάνει τη συμβατότητα με ένα μεγάλο πρόγραμμα περιήγησης.

Το Microsoft Teams, η δημοφιλής υπηρεσία διασκέψεων ιστού θα σταματήσει να λειτουργεί στον Internet Explorer 11. Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, η διαδικτυακή έκδοση του Microsoft Teams θα σταματήσει να λειτουργεί με το IE11, οπότε αν είστε οπαδός του Internet Explorer θα πρέπει να μεταβείτε στο Microsoft Edge για να χρησιμοποιήσετε τις Ομάδες σε ένα πρόγραμμα περιήγησης.

Οι κατασκευαστές των Windows 10 ανακοίνωσαν αυτήν τη μεγάλη αλλαγή του Microsoft Teams νωρίτερα αυτό το έτος και φαίνεται πως αυτή γίνεται προκριμένου να μετακινήσουν τους χρήστες του Internet Explorer 11 στο Edge.

Εκτός από το ότι το IE11 έχασε την υποστήριξη του Microsoft Teams στα τέλη Νοεμβρίου, το πρόγραμμα περιήγησης δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες Microsoft 365 στο μέλλον. Στις 17 Αυγούστου 2021, οι υπόλοιπες υπηρεσίες του Microsoft 365 θα σταματήσουν να λειτουργούν με τον Internet Explorer 11. Αυτό θα συμβεί λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση η της έκδοσης Legacy του Microsoft Edge στις 9 Μαρτίου 2021.

Η Microsoft σε ανακοίνωση της είπε:

«Ανακοινώνουμε ότι οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες της Microsoft 365 δεν θα υποστηρίζουν πλέον τον Internet Explorer 11 (IE 11).

Αυτό σημαίνει ότι μετά τις παραπάνω ημερομηνίες, οι πελάτες θα έχουν υποβαθμισμένη εμπειρία ή δεν θα μπορούν να συνδεθούν με εφαρμογές και υπηρεσίες Microsoft 365 στο IE 11. Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 δεν θα είναι διαθέσιμες ή ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να σταματήσουν να λειτουργούν κατά την πρόσβαση στην εφαρμογή ή την υπηρεσία μέσω IE 11. Ενώ γνωρίζουμε ότι αυτή η αλλαγή θα είναι δύσκολη για ορισμένους πελάτες, πιστεύουμε ότι οι πελάτες θα αξιοποιήσουν στο έπακρο το Microsoft 365 όταν χρησιμοποιούν το νέο Microsoft Edge. Έχουμε δεσμευτεί να πραγματοποιήσουμε αυτήν τη μετάβαση όσο το δυνατόν πιο ομαλά.»

Το Internet Explorer υπήρξε από καιρό βασικό στοιχείο της εμπειρίας των Windows, με την πρώτη επανάληψη του προγράμματος περιήγησης να ξεκινά το 1995.

Εκτός από αυτήν την σημαντική αλλαγή στις ομάδες, υπάρχει μια άλλη μεγάλη διαφορά που θα παρατηρήσουν οι χρήστες του Internet Explorer 11 αυτόν τον μήνα. Μερικοί από τους πιο δημοφιλείς ιστότοπους στον κόσμο δεν ανοίγουν πλέον στον Internet Explorer 11, με τους χρήστες να ανακατευθύνονται στην Microsoft Edge έκδοση 87.

Αυτή η αλλαγή τέθηκε σε ισχύ πρόσφατα και επηρεάζει εξαιρετικά δημοφιλείς ιστότοπους όπως το YouTube, το Instagram και το Twitter.

Όταν οι χρήστες του IE11 προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε έναν αποκλεισμένο ιστότοπο, θα ανακατευθυνθούν στο Edge και θα δουν αυτό το μήνυμα να εμφανίζεται: «Πραγματοποιείτε περιήγηση στο Microsoft Edge. Αυτός ο ιστότοπος δεν λειτουργεί με τον Internet Explorer. Η Microsoft συνιστά να συνεχίσετε στο Microsoft Edge για να έχετε καλύτερη ταχύτητα, απόδοση και ασφάλεια.»

Για εκείνους που εξακολουθούν να δυσκολεύονται να αποχαιρετήσουν το δημοφιλές πρόγραμμα περιήγησης, η Microsoft θα επιτρέψει στους χρήστες να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία «Internet Explorer» στο Edge.

Στατιστικά στοιχεία από το NetMarketShare έχουν δείξει πως από την αρχή του έτους η Edge έχει αυξήσει το μερίδιο αγοράς της κατά περισσότερο από δύο τοις εκατό και κατάφερε να γίνει το δεύτερο πιο δημοφιλές πρόγραμμα περιήγησης στον κόσμο.

