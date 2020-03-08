Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται για την αποτροπή εξάπλωσης του Κορονοϊού, κλειστά θα παραμείνουν τα παρακάτω σχολεία στην Αττική, εως 22 /3 ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο επαφής μελών των σχολικών κοινοτητων με προσβληθέντα από κορονοϊό. Σε Αχαϊα, Ηλεία και Ζάκυνθο το κλείσιμο παρατείνεται για δύο ακόμη εβδομάδες.

ΑΤΤΙΚΗΣ

  •  ΑΘΗΝΑΙΩΝ 49ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ
  • 20ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ
  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  • 40ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  • 22ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΠΑΤΩΝ

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ
    ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ   
  • AMERICAN COMMUNITY SCHOOLS
    ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
  • ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ έως 23/3/2020ΑΛΙΜΟΥ
  • 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΙΜΟΥ

ΒΑΡΗΣ

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΑΔΙΟ έως 23/3/2020

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

  • 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
  • 1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
    ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
  • ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
  • 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
    ΓΛΥΦΑΔΑΣ
  • 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
  • 2ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
  • 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
    ΑΧΑΡΝΩΝ
  • ΓΕΛ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΑ

  • 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ έως 23/3/2020
  • ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΕΛ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ έως 23/3/2020
  • ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ έως 23/3/2020

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

  • 5Ο Δ.Σ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ έως 13/3/2020
  • 14Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ έως 13/3/2020
  • 11Ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ έως 13/3/2020
  • 13ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ έως 23/3/2020

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

  • 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ έως 13/3/2020

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

  • 4Ο ΓΕΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ έως 13/3/2020

ΔΑΦΝΗΣ -ΥΜΗΤΤΟΥ

  • 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣ
    ΔΙΟΝΥΣΟΥ
  • 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ-ΗΛΕΙΑΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ έως 18/3/2020

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ έως 18/3/2020

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  • 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ έως 17/3/2020
  • 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ έως 17/3/2020
  • 3ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ Δ.Σ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ έως 17/3/2020

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 5ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ Δ.Σ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ έως 17/3/2020

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  • ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΩΜΗΣ έως 11/3/2020
  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 105 ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ έως 12/3/2020

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ

  • ΓΕΛ ΙΣΤΙΑΙΑΣ έως 23/3/2020

Πηγή:Υπ. παιδείας https://www.minedu.gov.gr/news/44270-08-03-20-metra-prolipsis-gia-ton-koronoio-enimerosi-gia-leitourgia-sxolikon-monadon-2

Σχετική είδηση: Κορονοϊός: Ποια είναι τα νέα μέτρα-Επτά τα νέα κρούσματα-Τα κλειστά σχολεία (video)

Μοιράσου το άρθρο:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗ