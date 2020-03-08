Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται για την αποτροπή εξάπλωσης του Κορονοϊού, κλειστά θα παραμείνουν τα παρακάτω σχολεία στην Αττική, εως 22 /3 ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο επαφής μελών των σχολικών κοινοτητων με προσβληθέντα από κορονοϊό. Σε Αχαϊα, Ηλεία και Ζάκυνθο το κλείσιμο παρατείνεται για δύο ακόμη εβδομάδες.
ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΑΘΗΝΑΙΩΝ 49ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ
- 20ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ
- ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
- 40ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
- 22ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΠΑΤΩΝ
- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
- AMERICAN COMMUNITY SCHOOLS
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
- ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ έως 23/3/2020ΑΛΙΜΟΥ
- 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΙΜΟΥ
ΒΑΡΗΣ
- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΛΛΑΔΙΟ έως 23/3/2020
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
- 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
- 1ο ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
- ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
- 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
- 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
- 2ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
- 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ
- ΓΕΛ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ
- 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ έως 23/3/2020
- ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΕΛ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ έως 23/3/2020
- ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ έως 23/3/2020
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
- 5Ο Δ.Σ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ έως 13/3/2020
- 14Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ έως 13/3/2020
- 11Ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ έως 13/3/2020
- 13ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ έως 23/3/2020
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
- 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ έως 13/3/2020
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
- 4Ο ΓΕΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ έως 13/3/2020
ΔΑΦΝΗΣ -ΥΜΗΤΤΟΥ
- 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ
- 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ-ΗΛΕΙΑΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ έως 18/3/2020
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ έως 18/3/2020
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
- 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ έως 17/3/2020
- 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ έως 17/3/2020
- 3ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ Δ.Σ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ έως 17/3/2020
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 5ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ Δ.Σ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ έως 17/3/2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΩΜΗΣ έως 11/3/2020
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 105 ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ έως 12/3/2020
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ
- ΓΕΛ ΙΣΤΙΑΙΑΣ έως 23/3/2020
Πηγή:Υπ. παιδείας https://www.minedu.gov.gr/news/44270-08-03-20-metra-prolipsis-gia-ton-koronoio-enimerosi-gia-leitourgia-sxolikon-monadon-2
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