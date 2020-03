Με ένα tweet ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην «πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση» που είχε με τον καθηγητή Νικόλαο Χρηστάκη, για το σχέδιο δράσης για τον COVID-19 και το σύστημα υγείας μας. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο πρωθυπουργός «βασίζουμε τις στρατηγικές μας σε υγιείς επιστημονικές συμβουλές» και υπογραμμίζει πως η χώρα μας έχει το προνόμιο να διαθέτει τέτοιους διαπρεπείς επιστήμονες στους οποίους και μπορεί να απευθύνεται, όπου κι αν αυτοί μπορεί να βρίσκονται.

Ο Ν. Χρηστάκης είναι γιατρός, καθηγητής κοινωνικών και φυσικών επιστημών στο πανεπιστήμιο Yale των ΗΠΑ.

Had a very interesting conversation with @NAChristakis about our action plan for COVID-19 and our health system. We're basing our strategies on sound scientific advice, and Greece is very privileged to have such eminent scientists to call upon, wherever they may be. pic.twitter.com/vh3S4HpFKd

