Νέο κάλεσμα απευθύνει η Αθήνα στην Άγκυρα να επιλέξει μεταξύ της έμπρακτης αποκλιμάκωσης ή των κυρώσεων, μετά τις 2 νέες τουρκικές Νavtex για ασκήσεις με πραγματικά πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο, σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες, τη νέα κυπριακή αντι-Navtex αλλά και τις νέες εμπρηστικές δηλώσεις τούρκων αξιωματούχων. Το επικίνδυνο παιχνίδι των προκλήσεων που εξακολουθεί να παίζει η Τουρκία στην Αν. Μεσόγειο προκαλεί την έντονη ανησυχία της Δύσης. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ρωτήθηκε για ενδεχόμενο ατύχημα, ο Μακρόν εκτόξευσε μύδρους κατά του Ερντογάν και ο Πομπέο ζήτησε διάλογο εδώ και τώρα. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας, ο οποίος την Παρασκευή θα συναντηθεί με τον γ.γ. του ΟΗΕ, προκειμένου να τον ενημερώσει για την κλιμακούμενη επιθετικότητα της Τουρκίας. Με καθυστέρηση μίας ημέρας η Άγκυρα διέψευσε το δημοσίευμα της Die Welt ότι ο Ερντογάν ζήτησε να βυθιστεί ελληνικό πολεμικό ή να καταρριφθεί μαχητικό.

Με το δόγμα «ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση» η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την συνεχιζόμενη επιθετική ρητορική της Άγκυρας, ενώ παράλληλα εντείνει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες στους διεθνείς θεσμούς. Η ελληνική πλευρά προτάσσει τον διάλογο, όμως η συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα δεν βοηθά στην εκτόνωση της έντασης.

Νέο μήνυμα στην Τουρκία ότι είναι στο χέρι της να επιλέξει είτε την έμπρακτη αποκλιμάκωση, είτε τις κυρώσεις απηύθυνε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σημείωσε ότι διάλογος κάτω από απειλές, απόπειρες εκβιασμού και προκλήσεις δεν γίνεται.

Η Ελλάδα δεν σύρεται, δεν τρομοκρατείται και δεν εκβιάζεται, τόνισε ο Στέλιος Πέτσας, καλώντας την Άγκυρα να εγκαταλείψει την αδιέξοδη προκλητικότητα και να προσέλθει στο τραπέζι των διερευνητικών επαφών, με ρεαλιστικό πλαίσιο και όχι με αυθαίρετες και παράνομες κατά το διεθνές δίκαιο διεκδικήσεις, για τη διευθέτηση της μόνης διμερούς εκκρεμότητας που αφορά στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.

Και ενώ τα χρονικά περιθώρια μέχρι την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής στις 24 – 25 Σεπτεμβρίου και την υιοθέτηση κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας στενεύουν, ο Νίκος Δένδιας συναντάται την Παρασκευή στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρρες τον οποίο θα ενημερώσει για τη διαμορφούμενη κατάσταση και την κλιμακούμενη επιθετικότητα της Τουρκίας.

Πρέπει να τελειώνουμε με τη ρητορική των απειλών και των εκβιασμών, τόνισε στην ΕΡΤ ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς.

Μέχρι τη Σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για διευθέτηση, τόνισε και επαναδιατύπωσε την αισιοδοξία του για την αποκλιμάκωση της έντασης που θα οδηγήσει στην εξομάλυνση των σχέσεων.

Τόνισε ότι «υπάρχει μια δομημένη διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο με το σύνολο της ευρωπαϊκής οικογένειας στο πλευρό της Ελλάδας».

Για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, ο κ. Σχοινάς δήλωσε ότι η συμβίωση δεν είναι απλή, ή θα το κάνεις μέσα από συνεννόηση ή μέσα από μια χρόνια ένταση. Η Ευρώπη προσπαθεί να βρει ένα ευρωτουρκικό πλαίσιο αναφοράς στο οποίο θα χωρέσουν και οι εθνικές επιδιώξεις της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά δεν είμαστε ακόμη εκεί κι αυτό, είπε, δεν συμβαίνει με ευθύνη της Ευρώπης, και αναφέρθηκε στις επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας από τη Συρία ως τη Λιβύη στην Αν. Μεσόγειο.

«Πρέπει να κατακαθίσει αυτή η σκόνη για να βρούμε πού θα βρεθεί το σημείο ισορροπίας στις ευρωτουρκικές σχέσεις» σημείωσε.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής υπογράμμισε ότι η τουρκική στάση θίγει την Ευρώπη συνολικά και υπενθύμισε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς την Ελλάδα, κατά την οικονομική κρίση, την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, με το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα, με τα ελληνοτουρκικά, είναι η τέταρτη φορά που η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας.

Πρόκειται, είπε, «για μια ελληνική κατάκτηση όλου του πολιτικού κόσμου, όλων των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα γιατί αγκίστρωσαν τη χώρα στην Ευρώπη που είναι και οι ισχυρές της συμμαχίες».

Συνομιλίες Ν. Δένδια – Τζ. Πάιατ

Συνάντηση με τον Αμερικανό πρέσβη Τζέφρι Πάιατ είχε την Πέμπτη στο υπουργείο Εξωτερικών ο Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ και οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο με έμφαση στην παραβατικότητα της Τουρκίας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Mtg b/w FM @NikosDendias & @USAmbPyatt at @GreeceMFA –🇬🇷🇺🇸 coop & recent dvpts in #EasternMediterranean discussed, w/ focus on Turkey's illegal actions / Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με Πρέσβη ΗΠΑ G.Pyatt στο Υπ. Εξωτερικών pic.twitter.com/DBMwYSPltV

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρέσβης επεσήμανε πως χάρηκε που είδε τον κ. Δένδια πριν από το ταξίδι του στα Ηνωμένα Έθνη.

«Εκτιμούμε ιδιαιτέρως την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να βρει διπλωματικές λύσεις για τις εντάσεις της Ανατολικής Μεσογείου. Όπως είπε και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Πομπέο, «είναι ανώφελο να αυξάνεται η στρατιωτική ένταση στην περιοχή», σημείωσε ο κ. Πάιατ σε σχετική ανάρτησή του στο twitter.

Ο κ. Δένδιας είχε συνάντηση και με τον πρέσβη Ισραήλ Y. Amrani, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις.

FM @NikosDendias met w/ #Israel Amb. Yossi Amrani at @GreeceMFA–focus on 🇬🇷🇮🇱 relations, regional dvpts w/ focus on situation in #EasternMediterranean/ Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με Πρέσβη Ισραήλ Y.Amrani– στο επίκεντρο διμερείς σχέσεις, περιφερειακές εξελίξεις pic.twitter.com/jx3G0Lqygp

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 3, 2020