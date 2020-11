Τηλεφωνική συνομιλία με τον Βρετανό ομόλογό του, Ντομινίκ Ράαμπ, είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

