Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ εξελέγη η επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, Μαριέττα Γιαννάκου, κατά την ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών της 66ης Ετήσιας Συνόδου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, για την εκλογή νέου προεδρείου. Είναι η πρώτη φορά που Έλληνας βουλευτής αναδεικνύεται σε αυτό το αξίωμα.

Συγχαρητήριο μήνυμα στη βουλευτή Μαριέττα Γιαννάκου για την εκλογή της ως αντιπροέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΝΑΤΟ ανήρτησε στο λογαριασμό του twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

We extend our congratulations to MP @m_giannakou on her election as Vice-President of #NATOPASession2020 & our wishes for a successful mandate

Συγχαρητήρια & ευχές για καλή θητεία στη βουλευτή Μ.Γιαννάκου για την εκλογή της ως Αντιπροέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΝΑΤΟ

