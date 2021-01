Σε τηλεφωνική επικοινωνία, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συνεχάρη τον Πορτογάλο ομόλογό του Αουγκούστο Σάντος Σίλβα (Augusto Santos Silva) για την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από τη χώρα του, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου και του ευχήθηκε μια επιτυχημένη θητεία, αναφέρεται σε tweet του υπουργείου Εξωτερικών.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας των υπουργών βρέθηκαν επίσης ευρωπαϊκά θέματα, περιφερειακές εξελίξεις και οι επικείμενες επισκέψεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Δένδια στη Λισσαβόνα την επόμενη εβδομάδα.

In phone call, FM @NikosDendias congratulated #Portugal FM Augusto Santos Silva on 🇵🇹 assuming the @EUCouncil Presidency & wished a successful #EU2021PT tenure – #EU issues, regional dvpts, the upcoming visits of PM Mitsotakis & FΜ Dendias in Lisbon next week were also discussed pic.twitter.com/y79qnd50cG

