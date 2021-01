Πολλά είναι τα νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση, μετά την αλλαγή της σύνθεσης του Υπουργικού Συμβουλίου που ανακοινώθηκε σήμερα.

Αυτά είναι: ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός και οι υφυπουργοί Παιδείας, Ζέττα Μακρή και ‘Αγγελος Συρίγος, Εργασίας, Μαρία Συρεγγέλα, Περιβάλλοντος, Γιώργος Αμυράς, Πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης, Δικαιοσύνης, Γιώργος Κώτσηρας, Εσωτερικών (με αρμοδιότητα Μακεδονίας-Θράκης), Σταύρος Καλαφάτης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Στύλιος, Ναυτιλίας, Κώστας Κατσαφάδος, Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Οικονόμου, Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη.

Σπήλιος Λιβανός

Ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός, γιος του πρώην Υπουργού Διονύση Λιβανού, και ανιψιός του Παναγιώτη Κανελλόπουλου, πρωτοεξελέγη βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας το 2007.

Τη διετία 2009-2011 διετέλεσε Αναπληρωτής Γραμματέας και το 2013 Γραμματέας του Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Μετά την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην προεδρία της ΝΔ, διετέλεσε Σύμβουλος του Προέδρου για θέματα Επιχειρηματικότητας.

Όπως αναφέρει ο ίδιος στην προσωπική του ιστοσελίδα, σπούδασε Οικονομικά και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Άμχερσττης Μασαχουσέτης των Η.Π.Α. και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ, στις Διεθνείς Σχέσεις και στη Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση.

Εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια στην Ελλάδα ως στέλεχος επιχειρήσεων και το 1998 δημιούργησε και έκτοτε λειτουργεί την εταιρεία κατασκευής και διαχείρισης ακινήτων «ΔΙΩΝ Α.Ε.».

Είναι παντρεμένος με τη δικηγόρο Δόμνα Κυρζοπούλου και έχουμε τρία παιδιά: το Διονύση, τη Δανάη και την Αλίκη.

Ζέττα Μακρή

Τη θέση της υφυπουργού Παιδείας με αρμοδιότητα θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής αναλαμβάνει η Ζέττα Μακρή.

Η νέα υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή, εκλέχτηκε ως μέλος του Κοινοβουλίου στην εκλογική περιφέρεια της Μαγνησίας το 2000 και το 2004. Επίσης, από τον Απρίλιο του 2013 κατέχει την κοινοβουλευτική έδρα της Νέας Δημοκρατίας. Τον Δεκέμβριο του 2009 ορίστηκε από τον Πρόεδρο της Ν.Δ., κ. Αντώνη Σαμαρά, Αναπληρώτρια Γραμματέας Αγροτικού Τομέα της Ν.Δ., ενώ από τον Ιανουάριο του 2011 έως τις εκλογές του 2012 ήταν Αναπληρώτρια Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της Ν.Δ.

Από τον Αύγουστο του 2012 μέχρι και την 1η Απριλίου 2013 διετέλεσε Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων. Έχει αναπτύξει έντονη κοινωνική δράση. Είναι μέλος μεταξύ των άλλων του Συμβουλίου «Προστασίας Κακοποιημένων & Παραμελημένων Ατόμων», των «Φίλων της Αγάπης», των «Φίλων του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου», του «Σοροπτιμιστικού Ομίλου», του «Ομίλου ΖΟΝΤΑ». Στις 5/6/2008 ανακοίνωσε την ίδρυση της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Η σιωπή δεν είναι οικολογική».

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό και Κοινοτικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Cambridge.

Είναι μητέρα δύο παιδιών, του Μιχαήλ και του Κωνσταντίνου.

Άγγελος Συρίγος

Νέος υφυπουργός Παιδείας για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης ορίστηκε ο Άγγελος Συρίγος. Ο Άγγελος (Ευάγγελος) Συρίγος είναι αν. καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ.

Έχει εργασθεί στο Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ (1993-΄94), για το Συμβούλιο της Ευρώπης και ως δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εσωτερικών αρμόδιος για τη μετανάστευση και την ιθαγένεια (2012-2015) και ως Ειδικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (2007-2009) αρμόδιος για τους ελληνόπαιδες εξωτερικού και τους μουσουλμανόπαιδες στη Θράκη.

Έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, μειονοτήτων, διαφάνειας και τηλεπικοινωνιών.

Βραβεύθηκε το 1992 από την Ακαδημία Αθηνών για εργασία του σχετική με την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας.

Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας τιμήθηκε με Έπαινο από το Δ΄ Σώμα Στρατού στη Θράκη για υπηρεσίες προς τη μειονότητα της Θράκης και με Εύφημο Μνεία από το Γενικό Επιτελείο Στρατού για τη συνεισφορά του στη δημιουργία πομακικού-ελληνικού λεξικού.

Έχει γράψει βιβλία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, πρόσφατα για τη Συμφωνία των Πρεσπών, αρθρογραφεί τακτικά στον Τύπο και σχολιάζει στα ΜΜΕ ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής στην Α΄ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία στις 7 Ιουλίου 2019.

Είναι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE PA).

Είναι παντρεμένος με την Ειρήνη Σταματούδη και έχουν τρία παιδιά.

Μαρία Συρεγγέλα

Η νέα υφυπουργός Εργασίας, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την οικογένεια, Μαρία Συρεγγέλα, είναι απόφοιτη της Φιλοσοφικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Υπηρεσιών για Στελέχη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διπλωματική εργασία στην Πολιτική και Στρατηγική της Νέας Δημόσιας Διοίκησης (New Public Management).

Έχει υπηρετήσει σε νευραλγικές θέσεις, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα με ειδίκευση, κυρίως, σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού.

Διετέλεσε αντιπρόεδρος του YEPP (Νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος), από το 2001 έως το 2005 και εκπρόσωπος του YEPP στο Western Balkan Democracy Initiative και στο Southeastern European Forum, την ίδια περίοδο.

Υπήρξε μέλος του Ε.Γ. της ΟΝΝΕΔ, ως υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων, από το 2001-2004 και στην Κ.Ε. από το 1998-2005.

Ήταν μέχρι πρότινος Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, ενώ διετέλεσε αντιπρόεδρος του ΚΕΘΙ (Κέντρο Ερευνών Θεμάτων Ισότητας) από το 2013 έως και τον Μάρτιο του 2015.

Είναι παντρεμένη με τον Φώτη Κυριακόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό και μητέρα δύο παιδιών, του Βασίλη και του Κωνσταντίνου.

Γιώργος Αμυράς

Νέος υφυπουργός Περιβάλλοντος, αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος, αναλαμβάνει ο Γιώργος Αμυράς. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Γιώργος Αμυράς εξελέγη στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 και στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους βουλευτής Β΄ Αθηνών με το Ποτάμι, του οποίου διετέλεσε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.

Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 επανεξελέγη βουλευτής στην περιφέρεια Ιωαννίνων με τη Νέα Δημοκρατία.

Είναι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος. Είναι επίσης μέλος των Κοινοβουλευτικών Ομάδων Φιλίας της Βουλής των Ελλήνων με τα Κοινοβούλια της Κούβας, της Αυστραλίας και της Τσεχίας.

Εργάσθηκε ως δημοσιογράφος στις εφημερίδες «Ελεύθερος Τύπος», «Βραδυνή», «Εξπρές» και «Κέρδος» αλλά και στους τηλεοπτικούς σταθμούς ΑΝΤ1, STAR και ΕΡΤ, όπου παρουσίαζε την ταξιδιωτική εκπομπή «Μένουμε Ελλάδα».

Το 2010 συμμετείχε με τις ιδέες του για την πόλη (και βέβαια το ποδήλατό του) στις εκλογές για τον δήμο Αθηναίων και με ποσοστό 7,3%, ως επικεφαλής ανεξάρτητου συνδυασμού, εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος. Συμμετείχε στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου 2014 και στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

Νικόλας Γιατρομανωλάκης

Νέος υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, αναλαμβάνει ο Νικόλας Γιατρομανωλάκης. Γεννημένος στην Αθήνα το 1975, είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών & Διεθνών Σχέσεων από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και μεταπτυχιακού τίτλου στη Δημόσια Πολιτική (MPP) από το John F. Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου Harvard.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Harvard έλαβε υποτροφίες από το κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, το Πρόγραμμα Κόκκαλη και το Harvard Hellenic Foundation. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών στο Πάντειο έλαβε υποτροφία επίδοσης από το ΙΚΥ. To 2013 επελέγη ως Marshall Memorial Fellow.

Από το 2017 κατέχει τη θέση του Διευθυντή Marketing & Επικοινωνίας του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως διευθυντικό στέλεχος σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως η Microsoft, η V+O Communication, η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά και ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha, σε επιστημονικούς και ακαδημαϊκους φορείς όπως το Πανεπιστήμιο Harvard και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), καθώς και ως ανεξάρτητος σύμβουλος στρατηγικής, εταιρικών υποθέσεων και επικοινωνίας.

Η δουλειά του έχει βραβευθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Ποταμιού, ήταν επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος για τις Ευρωεκλογές το 2014, ενώ στις βουλευτικές εκλογές τον Ιανουάριο του 2015 κατετάγη δεύτερος σε σταυρούς στην εκλογική περιφέρεια της Α’ Αθηνών. Διετέλεσε υπεύθυνος των τομέων Ναυτιλίας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, καθώς και μέλος της ομάδας Πολιτικού Σχεδιασμού, ενώ εξελέγη μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής του κόμματος (2014-15). Αποχώρησε από το κόμμα το 2016.

Έχει δραστηριοποιηθεί στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ειδικότερα των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ+ ατόμων.

Έχει συνεργαστεί με οργανισμούς που προάγουν την σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών, όπως η ΕΛΕΠΑΠ και το Περιβολάκι. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει εθελοντικά σε κοινωνικές επιχειρήσεις και πρωτοβουλίες όπως το Refergon και το Social Fashion Factory.

Το 2019 εξελέγη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Harvard Club of Greece.

Μεταξύ άλλων, έχει επιμεληθεί την έκδοση New Approaches to Balkan Studies, ed. Dimtris Keridis, Ellen Elias Bursac and Nicholas Yatromanolakis (Dulles, VA: Brassey’s 2003) και έχει συμμετάσχει στην έκδοση Global Competitiveness Report 2001 του World Economic Forum. Ήταν ο επιστημονικός επιμελητής της ελληνικής έκδοσης του NATO Handbook, και ο επιμελητής των μονογραφιών και εκδόσεων του ΕΛΙΑΜΕΠ την περίοδο 1996-98.

Γιώργος Κώτσηρας

Νέος υφυπουργός Δικαιοσύνης, αρμόδιος για θέματα Διεθνούς Συνεργασίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας, δικηγόρος-Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό και Διοικητικό Δίκαιο (LL.M, Master II). Εξελέγη Βουλευτής Δυτικής Αττικής στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

Έχει διατελέσει μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του ανθρώπου, της Υποεπιτροπής για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία, της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος (για την Συνταγματική Αναθεώρηση του 2019), καθώς και της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς Διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης σχετικά με τη διερεύνηση αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεσθεί από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο Παπαγγελόπουλο κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Επίσης είναι αντιπρόεδρος της Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Γαλλίας της Βουλής και μέλος της Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Σερβίας της Βουλής.

Είναι αριστούχος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, και στο Διοικητικό Δίκαιο & την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Aix-Marseille III-Paul Cezanne.

Ασκεί δικηγορία από το 2008 και διατηρεί δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα με ειδίκευση στο δίκαιο ανταγωνισμού-κρατικών ενισχύσεων, διοικητικό, εμπορικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

Από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει εκλεγεί δυο φορές στο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ), έχοντας διατελέσει μέλος ΔΣ, Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος. Έχει διατελέσει μέλος του Τομέα Δικαιοσύνης Ν.Δ.

Ασχολείται ενεργά με τον αθλητισμό και το 2001 υπήρξε πρωταθλητής Ελλάδος στην αντισφαίριση (2ος νικητής Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 2001 στην κατηγορία διπλών).

Σταύρος Καλαφάτης

Τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών, με αρμοδιότητα Μακεδονίας-Θράκης, αναλαμβάνει ο Σταύρος Καλαφάτης.

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1988), με μεταπτυχιακές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στον Τομέα των Διεθνών Σχέσεων το 1991 και δεύτερο μεταπτυχιακό στο University of Maryland των Η.Π.Α στο Sports Management με ειδίκευση στην Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών το 1994.

Δικηγόρος από το 1990, κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του 2000 ως το Δεκέμβριο του 2002 εργάστηκε ως Διευθυντής-Υπεύθυνος Επικοινωνίας εφημερίδων Θεσσαλονίκης.

Από τον Ιανουάριο 1995 μέχρι τον Απρίλιο 2000 διετέλεσε Σύμβουλος Οργάνωσης και Επικοινωνίας της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. Θεσσαλονίκης. Συμμετείχε σε πανελλήνια αθλητικά συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες ως ομιλητής, ενώ δίδαξε την επιστήμη του αθλητικού management σε ιδιωτικά ΙΕΚ.

Στις εθνικές εκλογές του 2000 έλαβε θέση επιλαχόντα με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης και ορκίστηκε βουλευτής στις 13 Ιανουαρίου 2003. Επανεξελέγη βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία το 2004, το 2007, το 2009, το 2012, το 2015 και το 2019. Τον Ιούλιο του 2019, κατόπιν προτάσεως του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη εξελέγη Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

Έχει διατελέσει μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής ευρωπαϊκών υποθέσεων, της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Αποδήμου Ελληνισμού και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, ενώ έχει υπάρξει και αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής αλλά και της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Έχει εξάλλου διατελέσει και υπεύθυνος του Τομέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, συντονιστής της ΟΔΕ Παραγωγής και Εμπορίου της Νέας Δημοκρατίας, επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης με τη Δημοτική Παράταξη “Εντάξει” στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ενώ είναι τακτικό μέλος της Επιτροπής Περιφερειών της Ε.Ε. από τον Οκτώβριο του 2014.

Έχει υπηρετήσει ως Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από τις 21 Ιουνίου 2012 ως τις 14 Μαρτίου 2014, ως Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης από 9 Ιανουαρίου 2009 ως 6 Οκτωβρίου 2009, ως Υφυπουργός Ανάπτυξης από 19 Σεπτεμβρίου 2007 ως 8 Ιανουαρίου 2009.

Από το 1999 ως το 2006 είχε την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου στο Δήμο Θεσσαλονίκης όπου διετέλεσε Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος-Πρασίνου.

Υπήρξε αθλητής των ομάδων χειροσφαίρισης ΧΑΝ Καλαμαριάς 1981-1989 και ΤΡΙΤΩΝ 1994-1998 ενώ το 1982 και το 1984 υπήρξε μέλος της Εθνικής Ομάδας Χειροσφαίρισης Νέων. Επίσης διετέλεσε προπονητής της ομάδας χειροσφαίρισης της ΧΑΝ Καλαμαριάς (Α’ Εθνική κατηγορία) 1986-1987 και συμμετείχε σε ερασιτεχνικές ομάδες ποδοσφαίρου της Θεσσαλονίκης.

Μέλος του Συλλόγου AHEPA, του Συνδέσμου Θεσσαλονικέων Αθηνών, του Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου ΑΝΑΤΟΛΙΑ, του Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου ΑΝΑΤΟΛΙΑ εν Αθήναις και της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης.

Γιώργος Στύλιος

Νέος υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αρμόδιος για ειδικά Ψηφιακά έργα και το Κτηματολόγιο, αναλαμβάνει ο Γιώργος Στύλιος. Γεννήθηκε στην Άρτα το 1971, είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Το 1989 εισήχθη στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές του.

Απέκτησε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στο Πανεπιστήμιο City University του Λονδίνου (M.Sc.) και το διδακτορικό του στο τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών (PhD).

Αρχικά, δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Δίδαξε στο Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου και εργάστηκε ως στέλεχος του ΤΕΙ Ηπείρου σε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Έγινε Καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στη Λευκάδα όπου και υπηρέτησε ως Προϊστάμενος του Τμήματος.

Διετέλεσε Πρόεδρος του συλλόγου φοιτητών Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ., Γραμματέας πόλης της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Ν.Δ.

Το 2012 εκλέχθηκε Βουλευτής του Νομού Άρτας Νέας Δημοκρατίας. Ορίστηκε από το 2012 μέλος της διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και Πρόεδρος αυτής στο Τμήμα διακοπής Εργασιών της Βουλής του θέρους 2014. Επιπλέον, υπήρξε μέλος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής καθώς και μέλος της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών.

Από το Σεπτέμβριο έως το Νοέμβριο του 2014 διετέλεσε Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κώστας Κατσαφάδος

Νέος υφυπουργός Ναυτιλίας, αρμόδιος για θέματα κλάδου Πλοίων, ορίστηκε ο Κώστας Κατσαφάδος.

Γεννήθηκε στις 29 Μαϊου του 1979 στον Πειραιά. Είναι παντρεμένος με την Νόρα Μιχαλολιάκου και έχουν μια κόρη, την Καλλιόπη-Άννα.

Αποφοίτησε ως Οικονομολόγος από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών MBA-Tourism Management.

Διετέλεσε Υπεύθυνος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το 2007 εκλέχτηκε Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής στην ΟΝΝΕΔ. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της ΟΝΝΕΔ από το 2010 εώς το 2013.

Το 2002, σε ηλικία 23 ετών, εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος στο Κερατσίνι.

Από το 2004 έως και σήμερα είναι Εκλεγμένος Αντιπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΣΤΑ). Το 2006 εκλέχτηκε νομαρχιακός σύμβουλος Αθηνών – Πειραιώς, και στις βουλευτικές εκλογές του 2012 εκλέχθηκε βουλευτής Α’ Πειραιώς & Νήσων. Στις Βουλευτικές Εκλογές του Ιανουαρίου & του Σεπτεμβρίου 2015 εκλέχθηκε 1ος Βουλευτής Ά Πειραιώς & Νήσων.

Το 2016, ορίστηκε αναπληρωτής Τομεάρχη Περιβάλλοντος & Ενέργειας της Νέας Δημοκρατίας.

Στις εκλογές του Ιουλίου 2019, επανεξελέγη 1ος Βουλευτής στην Ά Πειραιώς & Νήσων.

Γιάννης Οικονόμου

Νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, αναλαμβάνει ο Γιάννης Οικονόμου. Γεωπόνος στο επάγγελμα, που δραστηριοποιείται στον χώρο της εμπορίας και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, γεννήθηκε στη Λαμία το 1973, είναι παντρεμένος με την Αγγελική Ζορμπαλά και πατέρας ενός παιδιού, του Δημήτρη.

Σπούδασε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πήρε το πτυχίο του Γεωπόνου από το τμήμα Φυτικής Παραγωγής. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία, στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Εξελέγη Βουλευτής Φθιώτιδας στις εκλογές του Ιουλίου 2019, και είναι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, καθώς και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς.

Υπήρξε επικεφαλής της εταιρείας οδικών συγκοινωνιών της Αθήνας (ΟΣΥ Α.Ε.) από το 2013 έως το 2015 και Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή από το 2006 έως το 2009. Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, διετέλεσε Σύμβουλος του Προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη την περίοδο 2017-2019. Ήταν Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας το 2016-2017, Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ την περίοδο 1998-2001 και Γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ από το 1995 έως το 1998.

Σοφία Βούλτεψη

Νέα υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αναλαμβάνει η Σοφία Βούλτεψη, κόρη του δημοσιογράφου Γιάννη Βούλτεψη. Είναι παντρεμένη με τον Αθανάσιο Αγγελόπουλο, και έχουν δύο παιδιά, τη Μαρία και το Γιάννη.

Δημοσιογράφος με ειδικότητα στη Διεθνή Πολιτική, την έρευνα, τις συνεντεύξεις, τις αναλύσεις και το ρεπορτάζ, σπούδασε στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ (Τμήμα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών), ενώ είναι υπότροφος του Κρατικού Ιδρύματος Υποτροφιών.

Πρώην Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, πρώτη Γυναίκα Κυβερνητική Εκπρόσωπος και δεύτερη γυναίκα Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος στην παράταξή της μετά την Βιργινία Τσουδερού. Πρώην Γραμματέας Πολιτικής Τεκμηρίωσης και Ενημέρωσης της Ν.Δ.

Εξελέγη Βουλευτής της Β’ Αθηνών με τη Ν.Δ. στις εκλογές της 7ης Μαρτίου 2004, ενώ ήταν υποψήφια βουλευτής σε τιμητική θέση του Ψηφοδελτίου Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2000. Έχει διατελέσει μέλος πολλών κοινοβουλευτικών επιτροπών και μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ. Έχει διατελέσει μέλος των Επιτροπών Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Εξοπλιστικών προγραμμάτων, Μορφωτικών Υποθέσεων, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Είναι αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, πρόεδρος της Υποεπιτροπής για τα Θέματα των Ατόμων με Αναπηρία της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, πρόεδρος της Υποεπιτροπής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και μέλος της Επιτροπής Οικονομικών, Εμπορίου, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, όπου έχει διατελέσει αντιπρόεδρος. Είναι επίσης μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΣΕΠ.

Διετέλεσε σύμβουλος στο Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού από το 1990 ώς το 1993 και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης από το 2000 ώς το 2002, διορισμένη μετά από πρόταση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κ.Καραμανλή.

Είχε μακρά θητεία στις ημερήσιες εφημερίδες «Απογευματινή», «Έθνος», «Ελευθερος Τύπος», και στα περιοδικά «Επίκαιρα», «Ιστορία», «Εικόνες», «Εγώ», «Είναι». Έχει κάνει μεταφράσεις βιβλίων και αρχισυνταξία σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, ενώ ήταν αρχισυντάκτρια στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» μέχρι την εκλογή της στη Βουλή των Ελλήνων (7 Μαρτίου 2004).

Έχει πραγματοποιήσει δημοσιογραφικές αποστολές σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, και σε ΗΠΑ, Ρωσία, Ασία και Αφρική και αποστολές στις εμπόλεμες περιοχές Μέσης Ανατολής, Κουβέιτ, Βοσνίας, Σαχάρας, στη Ρουμανία για την πτώση του Τσαουσέσκου και στο Βερολίνο για την κατάρρευση του Τείχους.

Με εντολή του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ ερεύνησε τις συνθήκες δημοσιογραφικής κάλυψης της δίκης του Οτσαλάν στα Μουδανιά.

Έχει επίσης διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών, μέλος του Μορφωτικού Ιδρύματος, του Μικτού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής της ΕΣΗΕΑ.

Χρήστος Ταραντίλης

Τα καθήκοντα του κυβερνητικού εκπροσώπου ανέλαβε ο Χρήστος Ταραντίλης, Καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εξελέγη βουλευτής Επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του Ιουλίου του 2019. Έχει διατελέσει Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας στη Νέα Δημοκρατία την περίοδο Ιανουαρίου 2017 έως και τις εκλογές του Ιουλίου 2019.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) και μέλος των επιτροπών διοίκησης τεσσάρων μεταπτυχιακών προγραμμάτων στη Σχολή Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον, ο Χρήστος Ταραντίλης είναι μέλος του εκδοτικού συμβουλίου (Associate Editor) του αμερικάνικου περιοδικού “Networks” (εκδοτικός οίκος Wiley), πρόεδρος και μέλος των επιτροπών πλήθους διεθνών επιστημονικών συνεδρίων στο χώρο της διοικητικής επιστήμης.

Έχει 66 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά αξιολογημένα με τον δείκτη Impact Factor, 18 άρθρα κατηγοριοποιημένα στην κατηγορία 4 και 28 στην κατηγορία 3 της λίστας διεθνών περιοδικών στη διοίκηση επιχειρήσεων όπως αυτή ανακοινώνεται από το Chartered Association of Business Schools (ABS) της Μεγάλης Βρετανίας. Επιπλέον, το επιστημονικό έργο του Χρήστου Ταραντίλη έχει λάβει περισσότερες από 5.430 αναφορές, σύμφωνα με το Google Scholar ενώ έχει αναπτύξει ερευνητικές συνεργασίες με συναδέλφους Καθηγητές πανεπιστημίων της Β. Αμερικής και Δ. Ευρώπης όπως τα Princeton University, Carnegie Mellon University, Imperial College London, Cass Business School, HEC Montréal, University of Bath, Polytechnique Montréal.

Η επίδοση του Χρήστου Ταραντίλη στη διδασκαλία έχει αναγνωρισθεί από τους προπτυχιακούς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του και αυτό αντανακλάται στον αριθμό βραβεύσεων που έχει λάβει για πάνω από δέκα συνεχόμενα χρόνια.

Ο Χρήστος Ταραντίλης έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό συμβουλευτικών και ερευνητικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ έχει επίσης διατελέσει σύμβουλος της ανώτατης διοίκησης οργανισμών και επιχειρήσεων.

Σχετική Είδηση: Η νέα σύνθεση της κυβέρνησης – Αύριο η ορκωμοσία των νέων μελών (video)

Μοιράσου το άρθρο: