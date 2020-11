Συγχαρητήρια μηνύματα στον Τζο Μπάιντεν, μετά την εκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ με την εξασφάλιση τουλάχιστον 290 εκλεκτόρων, απέστειλαν η πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, αρχηγοί και στελέχη της αντιπολίτευσης.

Με ανάρτηση στο Τwitter η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συγχαίρει τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις, πρώτη γυναίκα Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.

Παράλληλα, επισημαίνει: «Προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία απέναντι στις προκλήσεις της εποχής μας» και προσθέτει: «Η επιστροφή των ΗΠΑ στη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή είναι το πρώτο βήμα!».

Τα συγχαρητήριά του στον Τζο Μπάιντεν μέσω Τwitter εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος χαρακτήρισε τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ ως «πραγματικό φίλο της Ελλάδας».

«Συγχαρητήρια στον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο Τζο Μπάιντεν έχει υπάρξει πραγματικός φίλος της Ελλάδας και είμαι βέβαιος ότι υπό την προεδρία του οι σχέσεις μεταξύ των χωρών μας θα γίνουν ακόμη πιο ισχυρές», γράφει στο μήνυμά του.

Congratulations to US President-Elect @JoeBiden.

Joe Biden has been a true friend of Greece and I’m certain that under his presidency the relationship between our countries will grow even stronger. 🇬🇷🇺🇸

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 7, 2020