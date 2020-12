Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν είχε σήμερα ο Νίκος Δένδιας.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών των #ΗΑΕ, @ABZayed, συζητήσαμε για τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας – ΗΑΕ και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο – I spoke by phone to #UAE FM @ABZayed. Bilateral issues & developments in #EasternMediterranean in focus. pic.twitter.com/alcY7jWgjm

