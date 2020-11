Το μήνυμα πως η αμυντική σχέση των ΗΠΑ με την Ελλάδα βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών και ότι οι ΗΠΑ εργάζονται για να την περαιτέρω ενίσχυση της, συμπεριλαμβανομένης της μελλοντικής απόκτησης των F-35 στη χώρα μας, στέλνει με σημερινή δήλωσή του ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, διαψεύδοντας δημοσιεύματα περί του αντιθέτου.

.@USAmbPyatt: The United States, at the highest levels, has welcomed Greece’s interest in acquiring the F-35. Reports to the contrary are false. The U.S.-Greece defense relationship is at an all-time high. Full statement: https://t.co/oqajz03arv

