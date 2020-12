Σκληρό μήνυμα κατά της Τουρκίας από τον επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, λίγο πριν το κρίσιμο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 10 Δεκεμβρίου μέσω σχετικής ανάρτησης στο Twitter.

«Μην ξεγελιέστε από τον Ερντογάν! Απέσυρε το Oruc Reis πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου για να αποφύγει τις κυρώσεις. Τώρα το κάνει ξανά» αναφέρει στο μήνυμά του.

Don’t be fooled by #Erdogan! He called back the #OrucReis before the October summit to avoid sanctions. Now he is doing it again. We have to say enough is enough and put sanctions on the table. The list of provocations is long enough. #EUCO #EastMedhttps://t.co/omAc1ra19Z

