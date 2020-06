«Μια νέα, θετική, διεθνής εικόνα της χώρας είναι η νέα κληρονομιά της Ελλάδας από την κρίση. Και μια αίσθηση ότι και στα πολύ δύσκολα μπορούμε να τα καταφέρουμε» τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στην εναρκτήρια ομιλία της στο 5ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το οποίο φέτος, λόγω ειδικών συνθηκών, πραγματοποιείται διαδικτυακά.

It was with great joy that I opened the 5th Delfi Economic Forum which focuses on the day after the pandemic.



Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε «το κράτος κέρδισε την εμπιστοσύνη των πολιτών και η Ελλάδα τον σεβασμό της διεθνούς κοινής γνώμης».

Υπογράμμισε, επίσης, ότι η θωράκιση του συστήματος υγείας είναι «το πεδίο στο οποίο κρίνεται και σφυρηλατείται η εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημοκρατία».

Το 5ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, με τίτλο «Η Επόμενη Μέρα», θα διεξαχθεί για πρώτη φορά μέσω διαδικτύου έως τις 12 Ιουνίου.

Το Φόρουμ θα μεταδίδεται ζωντανά από ειδικά διαμορφωμένο στούντιο στο Μέγαρο του Ζαππείου, χωρίς την παρουσία κοινού, και το πρόγραμμα του Φόρουμ θα εμπλουτίζεται με ζωντανές συνδέσεις από διάφορα σημεία του κόσμου.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετέχει στο συνέδριο, σε μία συζήτηση με τον ιστορικό Niall Ferguson, την Πέμπτη 11 Ιουνίου στις 17.15 μμ.

Η πρώτη μέρα των εργασιών είναι αφιερωμένη στην Υγεία, με τη συμμετοχή διακεκριμένων προσωπικοτήτων και επιστημόνων από τον χώρο της Υγείας.

Να συνεχίσουν οι πολίτες να τηρούν τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό ζήτησε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.

Ανέφερε επίσης, ότι πολύ έγκαιρα, ο πρωθυπουργός και το υπουργείο Υγείας, φρόντισαν να «θωρακίσουν τη χώρα, ετοιμάζοντας 13 νοσοκομεία αναφοράς, χτίζοντας ένα τείχος επιστημοσύνης γύρω από τον ιό αλλά και μια αερογέφυρα ζωής ώστε να μην υπάρξουν ελλείψεις στα νοσοκομεία και τέλος δημιουργώντας έναν άρρηκτο δεσμό μεταξύ πολιτείας, συστήματος υγείας και πολιτών».

Το μήνυμά μου με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού είναι ότι «πρέπει να δράσουμε τώρα» είπε η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στέλλα Κυριακίδου και πρόσθεσε:

