Τη σοβαρή της ανησυχία για την κλιμάκωση της βίας στο Ιράκ, εκφράζει η Ελλάδα, με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών. Παράλληλα, η χώρα μας καταδικάζει τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον βάσεων στο Ιράκ που φιλοξενούν τις δυνάμεις του διεθνούς συνασπισμού που επιχειρεί κατά του Ισλαμικού Κράτους (Operation Inherent Resolve-OIR), όπως επισημαίνει το υπουργείο Εξωτερικών.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς το Ιράκ και τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες προκειμένου να οδηγηθούν οι υπεύθυνοι ενώπιον της Δικαιοσύνης.

