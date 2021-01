Οι πρώτοι άνθρωποι άφησαν πίσω ενδείξεις – ίχνη, σμιλεμένες πέτρες, γενετικό υλικό και πολλά άλλα – που αποκαλύπτουν ότι το ανθρώπινο είδος επιβίωσε και ταξίδεψε σε όλη τη Γη.

Αυτά είναι τα δέκα πράγματα που μάθαμε για τους προγόνους μας το 2020.

Ο μυστήριος «εραστής»

Πριν από περίπου 1 εκατομμύριο χρόνια, ο Homo Sapiens συναντήθηκε με ένα άλλο είδος, του οποίου μερικά από τα γονίδια φέρουμε και σήμερα, σύμφωνα με μελέτη του περιοδικού «PLOS Genetics». Είναι πιθανό αυτό το είδος ήταν ο Homo erectus, αλλά μπορεί να μην μάθουμε ποτέ γιατί ο H. Εrectus εξαφανίστηκε πριν από 110.000 χρόνια και γιατί οι επιστήμονες δεν έχουν ίχνη DNA του.

Το αρχαιότερο ανθρώπινο DNA ανήκει μάλλον σε κανίβαλο

Το αρχαιότερο ανθρώπινο DNA που έχει βρεθεί, ανήκει στον Homo antecessor, ο οποίος μάλλον ήταν κανίβαλος.

Το 1994, στην Ισπανία, οι επιστήμονες είχαν βρει τα απολιθωμένα λείψανα έξι Homo antecessor, αλλά μόλις φέτος μια ομάδα ερευνητών κατάφερε να εξάγει DNA από ένα δόντι, χρησιμοποιώντας τις πρωτεΐνες που βρέθηκαν στο σμάλτο, για να προσδιορίσει το τμήμα του DNA που τις κωδικοποίησε. Στη συνέχεια, η ομάδα συνέκρινε αυτήν την ακολουθία DNA με πρόσφατα δείγματα ανθρώπινων δοντιών και διαπίστωσε ότι ο H. antecessor ήταν αρκετά διαφορετικός για να ενταχθεί στο ίδιο εξελικτικό δέντρο με τους Homo sapiens και τους Νεάντερταλ. Πιθανώς πρόκειται για «αδελφό είδος» του κοινού προγόνου, δηλαδή ήταν στενός συγγενής του τελευταίου κοινού προγόνου των σύγχρονων ανθρώπων και των Νεάντερταλ.

