Ένας μηχανικός και κβαντικός ερευνητής εκπαίδευσε ένα νευρωνικό δίκτυο τροφοδοτώντας το με ολόκληρο το κείμενο της Βίβλου κατά Βασιλιά Τζέιμς, με σκοπό να δημιουργήσει κείμενα με παρόμοιο ύφος. Το «AI Jesus», όπως το ονόμασε ο προγραμματιστής του Τζορτζ Ντάρενταλ, δημιούργησε κείμενα με συνολικά πάνω από 30.000 λέξεις.

«Το σύστημα έμαθε και απορρόφησε κάθε λέξη πιο λεπτομερώς από όλους τους μοναχούς όλων των μοναστηριών που υπήρξαν ποτέ», έγραψε ο Ντέρενταλ σε μια δημοσίευση του σχετικά με το πρότζεκτ. Ωστόσο, τα «κηρύγματα» που προέκυψαν ήταν πολύ πιο αφηρημένα και λιγότερο γραμματικά ακριβή από αυτά που αποδίδονται στον Ιησού, σύμφωνα με τον επιστήμονα.

Υπάρχουν εκατοντάδες μεταφράσεις της Βίβλου, αλλά η Βίβλος κατά Βασιλιά Τζέιμς, που ανατέθηκε από τον Βασιλιά Τζέιμς της Αγγλίας και δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1611, είναι η δημοφιλέστερη αγγλική μετάφραση και ένα από τα πιο διαδεδομένα βιβλία στην αγγλική γλώσσα. Ο Ντάρενταλ χρησιμοποίησε αυτήν την έκδοση της Βίβλου για να εκπαιδεύσει το σύστημα στο αγγλικό λεξιλόγιο, τη γραμματική και τη σύνταξη, με σκοπό να αναπαράγει το στυλ της Βίβλου χωρίς όμως να το αντιγράψει.

'Power and godly, and have commanded the children of the world, and will set my face against thee, and thou shalt be called the people'

A.I. Jesus First Tweet

— AI Jesus (@ai_Jesus_bot) August 30, 2020