Το Starliner, η πρώτη κάψουλα για αστροναύτες της Boeing ξεκίνησε την προηγούμενη Παρασκευή επιτυχώς την αποστολή της από το Κέιπ Κανάβεραλ της Φλόριντα, αλλά κατά τη διάρκεια της πτήσης, υπέστη τεχνικά προβλήματα που εμπόδισαν την προσέγγισή της στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ).

Η μη-επανδρωμένη κάψουλα Starliner θα έπρεπε να είχε προσεγγίσει τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το Σάββατο, σύμφωνα όμως με τον Τζιμ Μπραϊντεστάιν, επικεφαλής της NASA, μια βλάβη στο χρονόμετρο είχε ως αποτέλεσμα η κάψουλα να καταναλώνει καύσιμα πολύ γρήγορα, και να μην έχει αρκετά για να μπορέσει να προσεγγίσει τον ΔΔΣ.

Τελικά, το Starliner προσγειώθηκε την Κυριακή, στις 14.58 (ώρα Ελλάδος) στην Λευκή έρημο στο Νέο Μεξικό, με τη βοήθεια αλεξίπτωτου και αερόσακου. Παρά την αποτυχία της να φτάσει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, η αποστολή αυτή, αποτελεί την πρώτη αμερικανική προσεδάφιση ενός τέτοιου αεροσκάφους.

Η Boeing και η NASA θα πρέπει τώρα να διερευνήσουν τους λόγους για τους οποίους η κάψουλα δεν κατάφερε να φτάσει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό πριν αποφασίσουν πότε θα ξεκινήσουν τις επανδρωμένες πτήσεις με τα μελλοντικά επανδρωμένα Starliner.

LANDING CONFIRMED

The #Starliner spacecraft safely touched down at 7:58am ET at @WSMissileRange in New Mexico with a bulleye landing. This marks the 1st time an American-made, human-rated capsule has landed on land. Watch our live coverage: https://t.co/MAYPLDF7R7 pic.twitter.com/66owuQDsVB

— NASA (@NASA) December 22, 2019