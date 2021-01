Το κοινωνικό δίκτυο Parler, δημοφιλές στους συντηρητικούς και τους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, αποκλείστηκε από την Amazon την περασμένη Δευτέρα, καθώς οι αναρτήσεις που δημοσιεύονται εκεί, «ενθαρρύνουν και προτρέπουν σαφώς τη βία». Πριν όμως εξαφανιστεί από το διαδίκτυο, μια χάκερ βρήκε έναν τρόπο να ανακτήσει όλα τα δεδομένα που δημοσίευαν οι χρήστες, κατά την διάρκεια της εισβολής στο Καπιτώλιο.

Στόχος της χάκερ η οποία είναι γνωστή στο Twitter ως @donk_enby ήταν να βοηθήσει στη διερεύνηση του ρόλου που έπαιξε η πλατφόρμα αυτή, στην αιματηρή επίθεση στο Καπιτώλιο. Η ίδια δήλωσε σε συνέντευξή της στο Vice, ότι ήθελε να σώσει όλες τις αναρτήσεις που ήταν σχετικές με την εισβολή, πριν αποκλειστεί το Parler.

«Ακόμη ανακαλύπτουμε το βαθμό στον οποίο η πλατφόρμα χρησιμοποιήθηκε από τους εξτρεμιστές για να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν την εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου», δήλωσε η Μπριτ Πάρις, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Rutgers, που ερευνά το θέμα της παραπληροφόρησης.

«Οι ειδικοί των μεταδεδομένων από το Καπιτώλιο καθώς και οι ανεξάρτητοι ερευνητές έχουν πρόσβαση σε αυτό το πλήθος των δεδομένων που περιλαμβάνουν μηνύματα τα οποία σβήστηκαν μετά τις 6 Ιανουαρίου. Μόνο όταν αναλυθούν θα έχουμε μια σαφέστερη εικόνα του ρόλου που έπαιξε το Parler στην επίθεση», εξηγεί στο Vice, η Πάρις. Μια ομάδα ακτιβιστών χάκερ επίσης έσωσε ένα μεγάλο μέρος των μηνυμάτων που αναρτήθηκαν στο Parler προτού χαθεί από το διαδίκτυο, και σκοπεύει να τα αρχειοθετήσει σε δημόσιο αρχείο, σύμφωνα με το Associated Press.

We have archived the Capitol Hill riots media here:https://t.co/93zFekGutf

Use the "Tree View" tab to see all pictures and videos! It is important evidence for law enforcement & the public. So far 253 files (6 GB).

Note: Some files contain graphic content. https://t.co/OZdcDS2hAF pic.twitter.com/iXvM7kLKyY

— Intelligence X (@_IntelligenceX) January 7, 2021