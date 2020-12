Μια νέα γονιδιακή θεραπεία, η οποία εφαρμόστηκε στο ένα μάτι σε ασθενείς που πάσχουν από σπάνια κληρονομική οπτική νευροπάθεια Λέμπερ (LHON), την πιο συχνή αιτία μιτοχονδριακής τύφλωσης, βελτίωσε σημαντικά την όραση και στα δύο μάτια, καθώς με κάποιον απρόσμενο τρόπο το θεραπευτικό αποτέλεσμα μεταφέρθηκε και στο άλλο μάτι, σύμφωνα με ανακοίνωση επιστημόνων από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Η κλινική δοκιμή φάσης 3, η οποία έγινε με επιτυχία σε 37 ασθενείς, με επικεφαλής τους δρες Πάτρικ Γιου-Γουάι-Μαν του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ και Χοσέ-Αλέν Σαχέλ του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ και του Ινστιτούτου Όρασης του Παρισιού, δημοσιεύτηκε στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό «Science Translational Medicine»

Το 78% των ασθενών που έκαναν τη γονιδιακή θεραπεία μόνο στο ένα μάτι εμφάνισαν σημαντική και διαρκή βελτίωση της όρασης και στα δύο μάτια, πιθανώς λόγω μεταφοράς του εισαχθέντος γενετικού υλικού και στο δεύτερο μάτι. Ύστερα από τη διεξαγωγή και άλλων δοκιμών, η θεραπεία θα μπορεί να βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να ανακτήσουν, τουλάχιστον ένα μέρος, της όρασης τους. Η συγκεκριμένη πάθηση, η οποία οφείλεται σε εκ γενετής ελάττωμα στα μιτοχόνδρια των κυττάρων, επηρεάζει έναν συγκεκριμένο τύπο κυττάρων του αμφιβληστροειδούς και προκαλεί εκφύλιση του οπτικού νεύρου, οδηγώντας σε ταχεία επιδείνωση της όρασης και στα δύο μάτια. Μέσα σε μόνο λίγες εβδομάδες από την εκδήλωση των πρώτων συμπτωμάτων, οι περισσότεροι ασθενείς θεωρούνται τυπικά τυφλοί.

When scientists injected a #genetherapy into one eye, they were amazed to find it improved vision in both. The treatment could help save the sight of thousands.

Story: https://t.co/CGGTMTmTYw@CamNeuro #ophthalmology #LHON

— Cambridge University (@Cambridge_Uni) December 10, 2020