«Βρισκόμαστε στο κατώφλι μιας ανεπανόρθωτης καταστροφής», προειδοποίησε ο Ridley Scott, στο διεθνές τεχνολογικό συνέδριο.

Ο σκηνοθέτης των ταινιών «Raised by Wolves», «The Martian» και «The Gladiator», Ridley Scott, κυκλοφόρησε ένα «προειδοποιητικό τρέιλερ» για το μέλλον της παγκόσμιας βιομηχανίας τεχνολογίας, αλλά και της ίδιας της ανθρωπότητας.

Το εν λόγω τρέιλερ δημοσιεύθηκε στο WebSummit, στο πλαίσιο της εκστρατείας του GeSI (Global Enabling Sustainability Initiative), «Digital with Purpose«. Πρόκειται για ένα κίνημα που αποσκοπεί στην κινητοποίηση της παγκόσμιας τεχνολογικής κοινότητας για την καταπολέμηση της περιβαλλοντικής κρίσης.

