Στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ οι αρχές εξετάζουν ακόμα πολλά προγράμματα εμβολίων, ενώ η Βρετανία είναι η πρώτη χώρα παγκοσμίως που ενέκρινε το εμβόλιο των Pfizer/ BioNTech. Οι διαδικασίες έγκρισης που ακολουθούνται είναι διαφορετικές σε κάθε χώρα.

Ευρώπη: Ταχεία διαδικασία

Ο EMA με έδρα στο Άμστερνταμ, είναι υπεύθυνος για την έγκριση και τον έλεγχο των φαρμάκων στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΕΜΑ ακολούθησε μια ταχεία διαδικασία, την «διαρκή εξέταση», προκειμένου να αναλύει τα δεδομένα για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων κατά της COVID-19 άμα τη εμφανίσει.

Τα εμβόλια των Pfizer/BioNTech, Moderna και Oxford/AstraZeneca έχουν υποβληθεί και τα τρία εδώ και εβδομάδες σε αυτήν την διαδικασία. Η ταχεία αυτή διαδικασία εφαρμόζεται για να αξιολογηθούν προϊόντα τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, όλα τα δεδομένα που είναι σχετικά με ένα εμβόλιο πρέπει να συλλέγονται και να υποβάλλονται στην αρχή ενός αιτήματος έγκρισης. Η EMA αναμένεται να αποφανθεί έως τις 29 Δεκεμβρίου για το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech και ως τις 12 Ιανουαρίου για αυτό της Moderna. Στη συνέχεια η τελική έγκριση για την κυκλοφορία και την αγορά των εμβολίων δίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

The EU has a rigourous process in place to ensure the same high standards for any vaccine on Europe's market.

This is no different for coronavirus vaccines.

Find out how vaccines are authorised and put on the EU market below. #HealthUnion pic.twitter.com/JJmg0mCWav

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) December 1, 2020