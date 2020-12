Η κατάσταση στις ΗΠΑ είναι εκτός ελέγχου, καθώς ο αριθμός των διασωληνωμένων και των θανάτων διαρκώς αυξάνεται. Χαρακτηριστικό δείγμα της κατάστασης, μια φωτογραφία από το νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, η οποία κάνει τις τελευταίες ώρες το γύρο του διαδικτύου και προκαλεί ρίγος.

Στην φωτογραφία απεικονίζονται συγκεντρωμένα πολλά τάμπλετ, τα οποία είναι τοποθετημένα πάνω σε αναλόγια, έξω από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Covid του Γενικού Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης. Η φωτογραφία αυτή δημοσιεύτηκε πρώτη φορά από χρήστη στο twitter, o οποίος δηλώνει στον λογαριασμό του αγροτικός γιατρός.

These are iPad stations being prepared for virtual ICU end of life visits by a palliative care doc I know. Jesus. pic.twitter.com/lIgbg0FhaL

Οι ασθενείς είναι σε απομόνωση και οι επισκέψεις δεν επιτρέπονται. Έτσι, προκειμένου να επικοινωνούν με τους οικείους τους, γίνεται χρήση τάμπλετ σε πολλά νοσοκομεία. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως η επικοινωνία αυτή είναι ο μόνος τρόπος για να αποχαιρετήσουν συγγενείς και φίλοι τον άνθρωπό τους.

Hospitals are deploying tablets and smartphones in the fight against #Covid19 to protect staff, preserve protective equipment, and help patients connect with loved ones. Here a doctor from Massachusetts General Hospital demos a new virtual care system: https://t.co/JMBwPjB2lc pic.twitter.com/aIK3zAH7rb

— WIRED Science (@WIREDScience) April 9, 2020