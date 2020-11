Η συνεργασία ανάμεσα στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας-ΕΚΕΑ, το Το Χαμόγελο του Παιδιού – The Smile of the Child και τη Γενικη Γραμματεια Αθλητισμου συνεχίζεται με μια νέα δράση εθελοντικής αιμοδοσίας την Κυριακή 29 Νοεμβρίου (10.30-16.30) στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές: «Για ραντεβού (29/11), καλείτε στα 2132146716-26, καθημερινά από 9.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. Θα τηρηθούν όπως κάθε φορά όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας».

Μοιράσου το άρθρο: