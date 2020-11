Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, που νοσούν για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες από κορονοϊό. Αν και οι περιπτώσεις αυτές είναι σχετικά σπάνιες, ανησυχούν τους επιστήμονες γιατί υποδεικνύουν ότι η φυσική ανοσία εξασθενεί σχετικά γρήγορα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 22χρονης Ολλανδέζας νοσοκόμου Σέιν ντε Γιονγκ, η οποία διαγνώστηκε με κορονοϊό στις 17 Απριλίου, είχε ήπια συμπτώματα επί δύο εβδομάδες, στη συνέχεια ανέρρωσε και βγήκε αρνητική σε νέο τεστ στις 2 Μαΐου, οπότε επέστρεψε στη δουλειά της σε ένα νοσοκομείο του Ρότερνταμ. Όμως τα συμπτώματα της επανεμφανίστηκαν (δύσπνοια, ναυτία, μυϊκοί και κοιλιακοί πόνοι, καταρροή, ανοσμία, διάρροια), στις 3 Ιουλίου έκανε νέο τεστ και διαγνώστηκε ξανά με κορονοϊό.

Περιπτώσεις σαν της Σέιν ντε Γιονγκ αποδεικνύουν πως σε κάποιους ανθρώπους ο οργανισμός τους δεν έχει διατηρήσει αρκετά αντισώματα για να κρατήσει μακριά τον κορονοϊό SARS-CoV-2.

«Το ερώτημα που όλοι θέλουν να απαντήσουν, είναι αν η δεύτερη λοίμωξη θα είναι συνήθως λιγότερο σοβαρή ή όχι και τι μπορούν να μας διδάξουν αυτές οι επαναμολύνσεις για την ανοσία γενικότερα απέναντι στον SARS-CoV-2», δήλωσε ο λοιμωξιολόγος Ντέρεκ Κάμινγκς του Πανεπιστημίου της Φλόριντα.

9) All this affects not only the drugs, but also reinfection and possibly the vaccine (no data yet). But we do know reinfection can happen — officially 25 confirmed cases via virus 🧬 comparison. And 572 more suspected reinfections according to @BNODesk: https://t.co/gTYmwrvaBi pic.twitter.com/IGWkAvLOKR

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) November 16, 2020