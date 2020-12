Το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη εξερράγη αργά χθες το βράδυ, Κυριακή 20 Δεκεμβρίου. Η έκρηξη ξεκίνησε λίγο μετά τις 9.30 μ.μ. τοπική ώρα, μέσα στον κρατήρα Halema’uma’u, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Έρευνα (USGS).

Αν και είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στη Γη καθώς εκτοξεύει συχνά λάβα από τις ρωγμές του, η πρόσφατη έκρηξη ήταν πολύ πιο έντονη.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, το Παρατηρητήριο Ηφαιστείου της Χαβάης (HVO) κατέγραψε ποσοστά παραμόρφωσης εδάφους και σεισμικών δονήσεων στην κορυφή του ηφαιστείου Κιλαουέα και στην άνω ανατολική ζώνη ρήγματος, που ξεπέρασαν τα επίπεδα από την έκρηξη του 2018», ανέφερε το παρατηρητήριο σε δήλωσή του την Κυριακή.

Video of the eruption from Jaggar Overlook at about 11:30 PM HST. pic.twitter.com/7CgZJMNn1R

— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) December 21, 2020