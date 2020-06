Η αστροναύτης Κάθριν Σάλιβαν είναι η πρώτη Αμερικανίδα που έχει περπατήσει στο διάστημα και η πρώτη γυναίκα στον κόσμο που έφθασε με βαθυσκάφος στο βαθύτερο σημείο του ωκεανού.

Η 68χρονη Σάλιβαν εντάχθηκε στη NASA το 1978 και στις 11 Οκτωβρίου του 1984 περπάτησε στο διάστημα κατά τη διάρκεια μιας αποστολής με το διαστημικό λεωφορείο Challenger. Αργότερα έφυγε από τη Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία και ανέλαβε επικεφαλής της Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ.

Στις 8 Ιουνίου 2020, η Σάλιβαν που είναι και ωκεανογράφος, έγινε η πρώτη γυναίκα που έφτασε στην Άβυσσο Τσάλεντζερ, στα 10.915 μέτρα, στο δυτικό Ειρηνικό, στη νότια απόληξη της Τάφρου των Μαριαννών (Mariana Trench).

Η Σάλιβαν ταξίδεψε με το βαθυσκάφος «Limiting Factor» και τον εξερευνητή Βίκτορ Βέσκοβο, οποίος χρηματοδότησε την αποστολή αυτή. Οι δυο τους παρέμειναν περίπου 1,5 ώρα στην Άβυσσο και αφού κατέγραψαν εικόνες από το βαθυσκάφος, ξεκίνησαν την ανάδυσή τους, η οποία διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες. Όταν επέστρεψαν στο πλοίο της αποστολής, επικοινώνησαν με τους αστροναύτες που βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

