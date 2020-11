Για το τεράστιο επίτευγμα της επιστήμης, αναφορικά με τη δημιουργία εμβολίων κατά του κορονοϊού σε τόσο σύντομο διάστημα και με τόσο μεγάλη αποτελεσματικότητα, μίλησε ο καθηγητής Μοριακής Γονιδιωματικής Ιατρικής του MIT Μανώλης Κέλλης στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ.

«Είναι πολύ μεγάλα νέα για την επιστήμη γιατί είναι μια τεχνολογία που δεν είχε ξαναχρησιμοποιηθεί ποτέ για εμβόλιο. Είναι η πρώτη φορά που η ανθρωπότητα έχει χτίσει εμβόλιο με αυτό τον τρόπο, αντί να χρησιμοποιήσουμε έναν ιό και να τον απενεργοποιήσουμε για να τον βάλουμε στον ασθενή, αυτό που γίνεται είναι ότι βάζουμε ένα RNA μέσα στον οργανισμό του ασθενή, ο οποίος οργανισμός ο ίδιος παράγει την πρωτεΐνη, που θα γίνει πια το εμβόλιο. Αυτό πρώτη φορά δοκιμάστηκε και έχει πετύχει με πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ότι είχαμε φανταστεί» δήλωσε ο καθηγητής.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 90% αποτελεσματικότητα από τη Pfizer και 95% από τη Moderna. Αυτοί οι αριθμοί δεν έχουν ξαναιδωθεί για τέτοια εμβόλια. Συνήθως στα εμβόλια περιμένουμε 40-60% επιτυχία, επισήμανε ο κ. Κέλλης

«Η αποτελεσματικότητα έχει ελεγχθεί με τρόπους που είναι πάρα πολύ ασφαλείς, οπότε θέλω να ο κόσμος να είναι σίγουρος ότι το εμβόλιο της Pfizer κόβει το ρίσκο σας κατά 10 (δηλαδή το διαιρεί κατά 10) και το εμβόλιο της Moderna το διαιρεί κατά 20 , αυτό θα πει 90% και 95%. Αν δηλαδή υπάρχει 1% πιθανότητα κάποιος να “πιάσει” τον ιό, τώρα έχει το 1/10 ή 1/20 της πιθανότητας αυτής» εξήγησε.

Moderna says its vaccine is 94.5% effective in preventing COVID-19. Together with Pfizer's vaccine, also shown to be more than 90% effective and pending more safety data and regulatory review, the U.S. could have two vaccines authorized for emergency use https://t.co/u59zC0zuMY

— Reuters (@Reuters) November 16, 2020