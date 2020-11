Η δεύτερη προκαταρκτική ανάλυση δεδομένων των κλινικών δοκιμών Φάσης III του εμβολίου Sputnik V δείχνει ότι η αποτελεσματικότητα του 42 ημέρες μετά τη χορήγηση της πρώτης δόσης αγγίζει το 95% σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείο Υγείας και του Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων (RDIF).

Στις 22 ημέρες μετά την πρώτη δόση ή μία εβδομάδα μετά τη δεύτερη, η αποτελεσματικότητα αγγίζει το 92%, ενώ 42 ημέρες μετά την πρώτη δόση το ποσοστό φθάνει το 95%.

