Οι φήμες που ήθελαν την Apple να κατασκευάζει το δικό της ηλεκτρικό αυτοκίνητο χρονολογούνται από το 2014, όταν η εταιρεία προσλάβανε άτομα για το τμήμα αυτοκινήτων της. Στη συνέχεια όμως, η εταιρεία αναθεώρησε τα σχέδιά της. Αντί να κατασκευάσει το δικό της αυτοκίνητο, αποφάσισε να αναπτύξει ένα σύστημα αυτόνομης οδήγησης. Ωστόσο, δημοσίευμα του Reuters τον περασμένο Δεκέμβριο ανέφερε ότι η Apple αναπτύσσει δύο βασικές τεχνολογίες που θα της επέτρεπαν να κυκλοφορήσει ένα αυτοκίνητο το 2024 με 2025.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναπτύσσει μια πρωτοποριακή τεχνολογία η οποία θα μπορεί να μειώσει δραματικά το κόστος των μπαταριών, αυξάνοντας παράλληλα την εμβέλεια του οχήματος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα δεν είναι σαφές εάν θα κατασκευάσει η Apple το αυτοκίνητο ή θα συνεργαστεί με μια εταιρεία αυτοκινητοβιομηχανίας. Νέα δημοσιεύματα αυτή την εβδομάδα αποκάλυψαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα σχέδια της Apple, ενώ παράλληλα η Hyundai επιβεβαίωσε τις διαπραγματεύσεις της με την αμερικανική εταιρεία. Σήμερα όμως η κορεάτικη εταιρεία φαίνεται να κάνει πίσω.

Μια μικρή ομάδα μηχανικών στην Apple αναπτύσσει σχέδια για ένα αυτοκίνητο που θα μπορούσε να είναι έτοιμο τα επόμενα πέντε έως επτά χρόνια, σύμφωνα με το Bloomberg. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία έχει προσλάβει αρκετούς πρώην υπαλλήλους της Tesla για να βοηθήσουν στο έργο αυτό.

«Η ομάδα υλισμικού εργάζεται πάνω στη δυναμική των οχημάτων, τους μηχανισμούς ασφαλείας και την τεχνολογία μπαταριών», ανέφερε το Bloomberg. Το τμήμα της Apple που αναπτύσσει τα chip θα αναπτύξει έναν επεξεργαστή ARM δίνοντας μεγάλη έμφαση στη μηχανική εκμάθηση, για την τροφοδοσία του συστήματος αυτόνομης οδήγησης.

In a statement just obtained by @CNBC's @cherykang, the auto giant Hyundai says:

“We understand that Apple is in discussion with a variety of global automakers, including Hyundai Motor.

As the discussion is at its early stage, nothing has been decided.”

— Steve Kopack (@SteveKopack) January 8, 2021