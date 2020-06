Οι δύο πρώτες γάτες που διαγνώστηκαν θετικές στον κορονοϊό, ανάρρωσαν πλήρως με την πρώτη να λαμβάνει αντιβιοτικό κατηγορίας κεφαλοσπορίνης ευρέος φάσματος (cefovecin; 52 mg) που χορηγήθηκε υποδόρια και τη δεύτερη, με ιδιοκτήτη υπάλληλο σε κτηνιατρική κλινική του Κονέκτικατ, να έχει ξεπεράσει τη μόλυνση χωρίς θεραπεία. Στην ίδια ανακοίνωση από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ, συνοψίζεται ότι οι γάτες ενδέχεται να κολλήσουν κορονοϊό, αφού χαρακτηρίζεται και ως ζωονόσος, ενώ το αντίστροφο -να κολλήσει άνθρωπος από γάτα ή άλλο κατοικίδιο ζώο- ακόμη παραμένει αβέβαιο.

Ένας μικρός αριθμός ζώων συντροφιάς έχει μολυνθεί παγκοσμίως από τον ιό που προκαλεί τη νόσο Covid-19. Η νέα μελέτη αναφέρει τις πρώτες περιπτώσεις δύο γατών στις ΗΠΑ που μολύνθηκαν στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Και οι δύο ανήκαν σε ανθρώπους που είχαν Covid-19, συνεπώς θεωρείται σίγουρο ότι αυτοί μετέδωσαν τον κορονοϊό στις γάτες, οι οποίες ανάρρωσαν πλήρως μετά από οκτώ και δέκα ημέρες, αντίστοιχα. Τα συμπτώματα ήταν βήχας, φτέρνισμα, απώλεια όρεξης, λήθαργος κ.ά.

“Two domestic cats with respiratory illnesses lasting 8 and 10 days are the first reported companion animals with SARS-CoV-2 infection in the United States.”

Not much new here.

We know (from lab studies) cats can be infected and infect other cats. https://t.co/UmUgWREqFR

— Dr Kevin Purcell (@kevinpurcell) June 8, 2020