Χθες ο Ποντίφικας Φραγκίσκος αναφέρθηκε στα Ελληνοτουρκικά μέσω Twitter. Ο Πάπας δήλωσε πως παρακολουθεί με ανησυχία την ένταση στην περιοχή κάνοντας έκκληση για ‘εποικοδομητικό διάλογο στην Ανατολική Μεσόγειο’ χωρίς όμως να αναφερθεί ανοιχτά στις εμπλεκόμενες χώρες.

I follow with concern the tensions in the Eastern Mediterranean area and I appeal for constructive dialogue and respect for international law to resolve the conflicts that threaten the peace of the peoples of that region.

— Pope Francis (@Pontifex) August 31, 2020