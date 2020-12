Ο κόσμος του θεάτρου έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα από τα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας και ελπίζουμε να μπορέσει να ανακάμψει σύντομα. Όσο αναμένουμε την επιστροφή μας στην δια ζώσης θεατρική εμπειρία, μπορούμε να απολαύσουμε παραστάσεις στο διαδίκτυο. Σίγουρα δεν είναι το ίδιο, αλλά είναι και μια ευκαιρία να ξαναδούμε αγαπημένες παραστάσεις, ή να δούμε κάποιες τις οποίες δεν προλάβαμε όταν είχαν ανέβει στη σκηνή.

Θέατρο του Νέου Κόσμου: Δωρεάν σημαντικές παραστάσεις από την πορεία του μέχρι σήμερα

Διαθέσιμες δωρεάν στο κανάλι του θεάτρου του Νέου Κόσμου στο youtube είναι περισσότερες από 20 παραστάσεις από το αρχείο του, κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου από την ελληνική και τη διεθνή δραματουργία. Μπορείτε να τις παρακολουθήσετε πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους:

Και για τους μικρούς θεατρόφιλους:

Άλλες παραστάσεις

Όλο και περισσότεροι είναι και οι ανεξάρτητοι Έλληνες δημιουργοί που διαθέτουν δωρεάν για θέαση στο διαδίκτυο τις παραστάσεις τους. Ενδεικτικά, αναφέρουμε μερικές:

« Φιλιώ Χαϊδεμένου » (του Βασίλη Ευταξόπουλου με τη Δέσποινα Μπεμπεδέλη, βασισμένο στο βιβλίο »Γιαγιά Φιλιώ η Μικρασιάτισσα», Ίδρυμα Πολιτισμού Ιωνία 2017)

« Άφιξις » της ομάδας ΠΥΡ (Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2017)

« Χρύσιππος » του Δημήτρη Δημητριάδη (σκην. Θάνος Σαμαράς, Φεστιβάλ Αθηνών 2019)

« Θείος Βάνιας » σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγγανάρη (Κέντρο Ελέγχου Τηλεόρασης, 2019)

« Γιοι και κόρες » του Γιάννη Καλαβριανού (Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2012)

« Το Γάλα » του Βασίλη Κατσικονούρη (σκην. Νίκος Μαστοράκης, Εθνικό Θέατρο, 2012)

«Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων» του Κάρλο Γκολντόνι (με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, σκην. Γιάννης Κακλέας, ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης, 2011)

« Το Βαλς με τα Παραμύθια » της Κάρμεν Ρουγγέρη (Θέατρο Κιβωτός 2019)

«Βουτιά Στη Βυθούπολη» του Γιώργου Δ. Λεμπέση (σκην. Φωκάς Ευαγγελινός, Θέατρο Παλλάς, 2019)

Θέατρο Τέχνης και στο σπίτι

Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, εγκαινίασε τον Μάρτιο 2020 την πλατφόρμα «Θέατρο Τέχνης και στο σπίτι», μέσα από την οποία φίλοι του θέατρου απέκτησαν τη δυνατότητα να παρακολουθούν -δωρεάν- κινηματογραφημένες παραστάσεις από το αρχείο του αλλά και -έναντι χαμηλού αντίτιμου- παραστάσεις της σεζόν 2019-2020 που κινηματογραφήθηκαν για αυτό το σκοπό σε σκηνοθεσία Διαμαντή Καραναστάση, καθώς και παραστάσεις που παρουσιάστηκαν για περιορισμένο χρονικό διάστημα κατευθείαν στο διαδίκτυο, όπως η ξένη παραγωγή When we went electronic.

Όμως μια θεατρική παράσταση, δημιουργείται για να παρακολουθηθεί από την πλατεία ζωντανά και όχι μέσω διαδικτύου. Για αυτό αποφάσισε φέτος να πειραματιστεί με ένα νέο είδος πρωτότυπης θεατρικής-ψηφιακής δημιουργίας, που σχεδιάζεται εξαρχής και αποκλειστικά για διαδικτυακή χρήση.

Το Θέατρο Τέχνης δημιουργεί τώρα παραστάσεις και δράσεις που σχεδιάζονται εξαρχής για το διαδίκτυο σε πολυμεσική (web), ηχητική (audio) ή ζωντανή (live) μορφή, ανοίγοντας τον διάλογο μεταξύ θέατρου και ψηφιακής πραγματικότητας σε επίπεδο δημιουργίας και όχι μόνο μετάδοσης. Θα είναι διαθέσιμες για το κοινό από τα τέλη Νοεμβρίου.

Στο «Θέατρο Τέχνης και στο σπίτι» οι φίλοι του Θεάτρου Τέχνης μπορούν όμως και τώρα, με ένα χαμηλό αντίτιμο, να παρακολουθήσουν on demand τις παραστάσεις της σεζόν, που απευθύνονται τόσο στο ενήλικο, όσο και στο εφηβικό και παιδικό κοινό.

Η φωνή του Εθνικού Θεάτρου επιστρέφει στην Ελληνική Ραδιοφωνία

Το ψηφιακό αρχείο του Εθνικού Θεάτρου περιλαμβάνει υλικό των παραστάσεών του από το 1932 μέχρι το 2006 (προγράμματα, δημοσιεύματα, φωτογραφίες και βίντεο).

Εξάλλου, ανακοινώθηκε πρόσφατα η συνεργασία του Εθνικού Θεάτρου με την ΕΡΤ, με τη συμμετοχή της πρώτης Κρατικής Σκηνής της χώρας, στις νέες θεατρικές παραγωγές στην Ελληνική Ραδιοφωνία.

Έτσι, η επιστροφή του θεάτρου στο Δεύτερο και Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ με νέες παραγωγές, αποκτά τη δυναμική και τη σφραγίδα του Εθνικού Θεάτρου.

Το Broadway στο σαλόνι σας

Και εάν θέλετε να διευρύνετε ακόμα περισσότερο τους θεατρικούς σας ορίζοντες, οι παραστάσεις που ανεβαίνουν στο Broadway της Νέας Υόρκης είναι προσβάσιμες από το σαλόνι του σπιτιού σας.

Η πλατφόρμα BroadwayHD διαθέτει περισσότερες από 300 παραστάσεις για θέαση, με 8,99 δολάρια τον μήνα. Έχει όμως και 7 ημέρες free trial.

