«Το Click Away έγινε Far Away», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά, με αφορμή την απόφαση για παράταση του lock down στο λιανεμπόριο.

Εκφράζοντας την αγωνία των μελών του αναφέρει ότι: «Η ανακοίνωση της παράτασης αναστολής λειτουργίας του λιανεμπορίου επιβεβαιώνει τους χειρότερους φόβους μας.

Για μια ακόμη φορά, προκρίνονται άλλοι κλάδοι οικονομικής ή κοινωνικής δραστηριότητας και το εμπόριο παραμένει ο «φτωχός συγγενής», παρά το γεγονός ότι έχει επιδείξει τον απόλυτο σεβασμό σε όλους τους κανόνες της δημόσιας υγείας.

Επιμένουμε στην πρότασή μας για άμεσο άνοιγμα της αγοράς με τη μορφή του click away, όπως απόλυτα συντεταγμένα λειτούργησε την περίοδο των γιορτών και ζητούμε για μια ακόμη φορά να μπει ένα πλάνο λειτουργίας της αγοράς τους επόμενους μήνες με την δυνατότητα υποδοχής των πελατών, σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες με ραντεβού.

Είναι αδύνατο να πορευτεί η αγορά τους επόμενους μήνες με λύσεις ακορντεόν ή ανακοινώσεις ανά εβδομάδα.

Δεν έχουν μείνει πλέον περιθώρια αντοχής. Η περίοδος των εκπτώσεων αποτελεί μια τελευταία σανίδα σωτηρίας για την συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων.

Ας μην χρονοτριβεί άλλο η κυβέρνηση. Ας καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι ειδικοί της υγείας και της αγοράς, ώστε να βρεθούν οι βέλτιστες ρεαλιστικές λύσεις επιβίωσης των επιχειρήσεων σε εναρμόνιση με τα πρωτόκολλα υγειονομικής ασφάλειας».

