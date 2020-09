Η περιουσία του Έλον Μασκ αποτιμάται πλέον στα 115 δισεκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντάς τον στην τρίτη θέση της κατάταξης με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, «σκαρφαλώνοντας» πάνω από τον ιδρυτή του facebook, Mark Zuckeberg όπως αναφέρει η Bloomberg.

Η αύξηση πλούτου του Μασκ οφείλεται κυρίως στη ραγδαία άνοδο των μετοχών της TESLA κατά 12%, η οποία σημειώθηκε τη Δευτέρα έπειτα από τον διαχωρισμό των μετοχών της Tesla με αναλογία 5 από μία. Επακόλουθο αυτού ήταν το να γίνει ο Έλον Μάασκ ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index φέρνοντάς τον κάτω μόνο από τους Bill Gates and Jeff Bezos.

Οι πέντε πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου σύμφωνα με τη λίστα είναι:

Elon Musk's net worth is now $115 billion, pushing him past Facebook CEO Mark Zuckerberg on the list of the world's richest people, according to Bloomberg. https://t.co/hQwtOAOFLu

— CNN (@CNN) September 1, 2020