Το 37ο ετήσιο φεστιβάλ χιονιού και πάγου του Χάρμπιν στην Κίνα θα πραγματοποιηθεί κανονικά όπως είχε προγραμματιστεί, με κάποιες τροποποιήσεις εξαιτίας των νέων εστιών κορονοϊού πουν έχουν καταγραφεί σε γειτονική περιοχή.

Το φημισμένο χειμερινό αυτό φεστιβάλ πραγματοποιείται στη βορειοανατολική κινεζική πόλη Χάρμπιν στην επαρχία Χαϊλονγκτζιάνγκ, και προσελκύει ταξιδιώτες από όλη την Κίνα και τον κόσμο, κάθε Δεκέμβριο και Ιανουάριο, από το 1985.

Οι κινεζικές αρχές θεωρούν το γεγονός πως το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί, ένδειξη πως η Κίνα έχει κατορθώσει να περιορίσει αποτελεσματικά την πανδημία του κορονοϊού. Επιπλέον, πολλοί περιορισμοί έχουν αρθεί σε όλη τη χώρα, με τους κατοίκους να μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα εντός των συνόρων της Κίνας.

Ωστόσο, νέες μικρές εστίες κορονοϊού που εντοπίστηκαν στις κοντινές πόλεις Σενγιάνγκ και Ντάλιαν, άλλαξαν τα σχέδια των διοργανωτών. Παρόλο που το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί και οι επισκέπτες θα μπορούν να αγοράσουν εισιτήρια και να επισκεφθούν τα έργα της τέχνης από πάγο, οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις και παραστάσεις, έχουν ακυρωθεί. Οι εορτασμοί της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς, μια επίδειξη πυροτεχνημάτων, καθώς και μια προγραμματισμένη ομαδική τελετή γάμου, έχουν επίσης ακυρωθεί, σύμφωνα με το CNN.

Όλοι οι επισκέπτες θα πρέπει να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα, να παρουσιάσουν τους κωδικούς υγείας τους κατά την είσοδό τους στο πάρκο, να θερμομετρηθούν, να φορούν μάσκες παντού και να κρατούν ασφαλή απόσταση από τους άλλους μέσα στον χώρο. Όλοι οι κάτοικοι της Κίνας θα πρέπει να έχουν μια εφαρμογή στα κινητά τους τηλέφωνα μέσω της οποίας θα επιβεβαιώνεται ότι δεν είναι θετικοί στην Covid-19. Η εφαρμογή χρησιμοποιείται επίσης για την ιχνηλάτηση επαφών σε περίπτωση που κάποιος νοσήσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες επαρχίες οι περιορισμοί στις εσωτερικές μετακινήσεις άρθηκαν τον Απρίλιο του 2020.

Κάθε χρόνο, χιλιάδες άνθρωποι εξορύσσουν κομμάτια πάγου από τον ποταμό Σόνγκουα, τον οποίο οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν ως υλικό για τις δημιουργίες τους. Φέτος, εργάστηκαν 10.000 άνθρωποι για να κόψουν, να μεταφέρουν και να λαξεύσουν τον πάγο.

The world's largest snow and ice festival has kicked off in China https://t.co/xd1jWKMFLj pic.twitter.com/0A1ceB8lfL

— CNN International (@cnni) January 7, 2020