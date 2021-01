Η Αμερικανίδα ηθοποιός Τάνια Ρόμπερτς, γνωστή από τους ρόλους της στις ταινίες «Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Επιχείρηση Κινούμενος Στόχος» και «Σίνα, η Βασίλισσα της ζούγκλας», δεν πέθανε όπως είχε ανακοινώσει ο ατζέντης της, Μάικ Πίνγκελ, την Κυριακή το απόγευμα.

Σύμφωνα με το CNN, ο σύντροφός της Λανς Ο’ Μπράιεν αποχαιρέτησε την Ρόμπερτς στο νοσοκομείο Cedars-Sinai στο Λος Άντζελες όπου νοσηλευόταν καθώς πίστευε ότι θα ήταν η τελευταία φορά που την έβλεπε.

Τη Δευτέρα το πρωί όμως, ο σύντροφός της ειδοποιήθηκε από το νοσοκομείο, ότι η Ρόμπερτς ήταν ακόμα ζωντανή κι εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην Εντατική.

Tanya Roberts Is Still Alive, Despite Her Rep Having Said She Was Deadhttps://t.co/e1yNX2AAE4

— TMZ (@TMZ) January 4, 2021