Στη φετινή απονομή των E! People’s Choice Awards, η Τζένιφερ Λόπεζ παρέλαβε το People’s Icon Award (Βραβείο Ινδάλματος) και ξέσπασε σε δάκρυα με τα μηνύματα – έκπληξη από τα παιδιά της και διάσημους φίλους της.

Την ηθοποιό – τραγουδίστρια προλόγισε ο Άρμι Χάμερ και προβλήθηκε βίντεο με στιγμιότυπα της καριέρας της. Στη συνέχεια η Τζένιφερ Λόπεζ ανέβηκε στη σκηνή στο Barker Hangar της Σάντα Μόνικα για να παραλάβει το βραβείο της.

Έκπληξη της επεφύλαξαν σημαντικοί άνθρωποι στη ζωής της, όπως οι ηθοποιοί Ρενέ Ζελβέργκερ και Νικόλ Κίντμαν, οι οποίες μοιράστηκαν τις αναμνήσεις τους μαζί της, αλλά και τα 12χρονα δίδυμα παιδία της – Έμα και Μαξ – τα οποία της είπαν πόσο την αγαπούν μέσα από ένα βίντεο. Τότε η Λόπεζ συγκινημένη ξέσπασε σε δάκρια

«Το 2020 δεν ήταν αστείο, σωστά;» είπε καθώς σκούπισε ένα δάκρυ από τα μάτια της. «Εννοώ πριν από το 2020, εμείς είχαμε εμμονή να κερδίσουμε αυτό το βραβείο, να είμαστε υποψήφιες για αυτό το βραβείο. Προσπαθούσαμε να πουλήσουμε τους περισσότερους δίσκους ή να έχουμε τις καλύτερες κινηματογραφικές εισπράξεις. Όμως, η φετινή χρονιά τα ισοπέδωσε όλα. Μας έδειξε τι έχει σημασία, τι δεν έχει και κατά τη γνώμη μου, ενίσχυσε την άποψη ότι αυτό που μετρά περισσότεροι είναι οι άνθρωποι. Όλοι μας» είπε η Λόπεζ.

Η διάσημη καλλιτέχνης αναφέρθηκε και στις προκλήσεις που αντιμετώπισε στη διάρκεια της καριέρας της, οι οποίες κάνουν το «Βραβείο Ινδάλματος» ακόμη πιο ξεχωριστό.

«Μερικές φορές τα μεγάλα όνειρά μου και οι φιλοδοξίες μου έκαναν τους ανθρώπους γύρω μου νευρικούς» ανέφερε η τραγουδίστρια. «Οι άνθρωποι έλεγαν: «Είσαι χορεύτρια, δεν μπορείς να είσαι ηθοποιός. Είσαι ηθοποιός, γιατί θέλεις να τραγουδάς; Είσαι καλλιτέχνης, δεν θα σε λαμβάνουν σοβαρά ως επιχειρηματία»».

«Όσο περισσότερο έλεγαν ότι δεν μπορούσα, τόσο περισσότερο ήξερα ότι έπρεπε να μπορέσω» πρόσθεσε. «Τώρα λοιπόν, εδώ είμαι πολύ ευγνώμων, γνωρίζοντας ότι η πραγματική διάσταση της επιτυχίας μου δεν είναι στις πωλήσεις δίσκων ή στο box office, αλλά στην αγάπη που νιώθω απ’ όλους εσάς»

Thank you to the fans and @peopleschoice for the icon award! I am truly honored. I just want everyone to know that you can be anything you want, and do as many things as you want. And to be proud of who you are no matter where you come from. ✨ https://t.co/maW53gDO3x

— jlo (@JLo) November 17, 2020