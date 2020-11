Αν δεν γνωρίζατε ήδη το Coursera.org, ήρθε η ώρα να το μάθετε! Περισσότερα από 190 διεθνούς φήμης Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, όπως το Yale, το Stanford και το Imperial College London, και εταιρείες, όπως η ΙΒΜ και η Google, προσφέρουν διαδικτυακά μαθήματα επί παντός επιστητού -από προγραμματισμό μέχρι φιλοσοφία και από στατιστική μέχρι ψυχολογία- δωρεάν ή με μικρό αντίτιμο σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε πιστοποίηση.

ΤΟ Coursera έφερε στο προσκήνιο της εκπαίδευσης αυτό που ονομάζεται (massive open online courses – μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα), τα οποία προσελκύουν εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και εκατοντάδες Ελληνες.

Το Coursera ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2012 από την Ντάφνι Κόλερ και τον Αντριου Ινγκ, οι οποίοι είχαν εκείνη την εποχή την ιδιότητα καθηγητές της Επιστήμης των Υπολογιστών στο Στάνφορντ.

Επειδή όμως υπάρχουν κι άλλες, πολλές, τέτοιες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, η Class Central συγκεντρώνει χιλιάδες courses που διατίθενται online σε μια σειρά από πλατφόρμες, όπως το Coursera, το edX, το FutureLearn και άλλες.

H ανακοίνωση του ΟΑΕΔ για το Coursera

«Η εταιρεία Coursera μέσω της παγκοσμίως αναγνωρισμένης διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης που διαθέτει, παρέχει σειρά μαθημάτων σε πλήθος ειδικοτήτων σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, όπως τα Carnegie Mellon, Columbia University, Duke University, École Polytechnique, Johns Hopkins University, Imperial College, New York University, Princeton University, Stanford University, University of Chicago, University of Leeds και Yale University.

O ΟΑΕΔ παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε έως 50.000 εγγεγραμμένους ανέργους σε 77 σειρές μαθημάτων υποτιτλισμένων στα ελληνικά, καθώς και σε ακόμη 3.800 αγγλόγλωσσες σειρές μαθημάτων, με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους και την απόκτηση νέων γνώσεων, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Coursera.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων, θα αποστέλλεται ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στους ωφελούμενους με αναλυτικές οδηγίες, σχετικά με την εγγραφή και πρόσβασή τους στην πλατφόρμα του Coursera. Η διαδικασία επιλογής των μαθημάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 Δεκεμβρίου και η παρακολούθηση των μαθημάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 Φεβρουαρίου.

Όσοι ωφελούμενοι ολοκληρώσουν επιτυχώς κάθε επιλεγόμενο μάθημα, θα τους παρέχεται δωρεάν πιστοποιητικό παρακολούθησης από την εταιρεία Coursera».

Μοιράσου το άρθρο: