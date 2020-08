Ένα ξεχασμένο βιντεοπαιχνίδι προσομοίωσης με πρωταγωνιστές τους Κουέντιν Ταραντίνο και Τζένιφερ Άνιστον ανασύρθηκε από τη λήθη.

Πρόκειται για το Steven Spielberg’s Director’s Chair το οποίο κυκλοφόρησε το 1996 ως παιχνίδι προσομοίωσης σε CD-ROM, από τις Knowledge Adventure και DreamWorks Interactive. Επέτρεπε στους παίκτες να δημιουργήσουν τη δική τους ταινία χρησιμοποιώντας διαθέσιμα βίντεο, ενώ ο σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ προσέφερε χρήσιμες συμβουλές για τη δημιουργία κινηματογραφικών έργων.

Το κινηματογραφικό υλικό που ήταν διαθέσιμο προς επεξεργασία είχε γυριστεί ειδικά για το παιχνίδι και παρουσιάζει τον Ταραντίνο σε έναν σπάνιο ρόλο, ως φυλακισμένο καταδικασθέντα σε θάνατο. Η Άνιστον υποδύεται τη φίλη του, η οποία δίνει αγώνα ενάντια στο χρόνο για να αποδείξει την αθωότητά του, ενώ εμφανίζονται επίσης οι μάγοι Πεν και Τέλερ και η ηθοποιός Κάθριν Χέλμοντ.

Το υλικό που είχε θεωρηθεί χαμένο ανακαλύφθηκε πρόσφατα και μετατράπηκε σε παιχνίδι τύπου «επιλέξτε τη δική σας περιπέτεια».

Ο προγραμματιστής παιχνιδιών Πάολο Πεντερτσίνι δημιούργησε τη νέα εκδοχή, η οποία επιτρέπει στους παίκτες να κάνουν κλικ στα πλάνα με τους Ταραντίνο και Άνιστον και να αποφασίζουν τι πρέπει να κάνουν.

The original game, Steven Spielberg’s Director’s Chair, was an awkward but ambitious film-making simulation, in which Spielberg coached you from pre-production to premiere.

It was meant to inspire a new generation of directors… pic.twitter.com/OUxOVIkw4m

— Paolo Pedercini (@molleindustria) August 8, 2020