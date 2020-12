Το μυστήριο των μονόλιθων που «ξεφύτρωσαν» στη Γιούτα, τη ρουμανική πόλη Piatra Neamt και την Καλιφόρνια, λύθηκε. Η προέλευσή τους έχει προκαλέσει αμέτρητες θεωρίες, όμως, σύμφωνα με άρθρο της αμερικανικής εφημερίδας «New York Post», την ευθύνη ανέλαβε μια καλλιτεχνική κολεκτίβα η οποία μάλιστα προσφέρεται να φτιάξει και άλλους για 45.000 δολάρια.

Η κολεκτίβα, γνωστή ως The Most Famous Artist, δημοσίευσε μια φωτογραφία του μονόλιθου στο λογαριασμό της στο Instagram την περασμένη Παρασκευή, με τη λεζάντα «monolith-at-a-service.com». Η φωτογραφία του μεταλλικού μονόλιθου συνοδεύεται από τις τεχνικές προδιαγραφές του με τη σημείωση ότι η παράδοση του έργου γίνεται μέσα σε 4 έως 6 εβδομάδες.

Αργότερα, η ομάδα δημοσίευσε στο Instagram, φωτογραφίες από άρθρα που αναφέρονταν στον μονόλιθο καθώς και έναν τέταρτο μονόλιθο με τη λεζάντα «ΑΛΛΟΣ ένας Μονόλιθος έξω από το Joshua Tree. Αυτός είναι ο τέταρτος. Τι να σημαίνει;»

Σήμερα, οι αναρτήσεις αυτές έχουν εξαφανιστεί από τον λογαριασμό της κολεκτίβας.

Σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Mashable, ο ιδρυτής της κολεκτίβας Matty Mo, ο οποίος έκανε σχετικές αναρτήσεις για τον μονόλιθο στο Twitter, δεν επιβεβαίωσε ούτε αρνήθηκε ότι βρίσκεται πίσω από αυτή την ιστορία, αλλά είπε ότι για την ώρα δεν σκοπεύει να αποκαλύψει περισσότερα στοιχεία.

«Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είμαστε γνωστοί για τέτοιους είδους εικαστικές παρεμβάσεις και αυτή τη στιγμή προσφέρουμε αυθεντικά αντικείμενα τέχνης στη μορφή των μονόλιθων. Δεν μπορώ να δημοσιεύσω άλλες φωτογραφίες αυτή τη στιγμή, αλλά θα μπορέσω να το κάνω μέσα στις επόμενες ημέρες και εβδομάδες», έγραψε ο καλλιτέχνης στο Twitter.

You mean it wasn’t aliens? pic.twitter.com/pxsPLkU1CV

— Matty Mo (@morewoke) December 5, 2020